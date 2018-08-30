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Єдиний у світі: LG показала перший OLED-телевізор з роздільною здатністю 8K

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LG показала перший OLED-телевізор з роздільною здатністю 8K
LG показала перший OLED-телевізор з роздільною здатністю 8K / lgnewsroom.com

Компанія LG показала свій унікальний телевізор, який став першим OLED пристроєм з роздільною здатністю 8K (7680 x 4320 пікселів). Новинку представлять на виставці IFA 2018.

Про це повідомляє keddr.com.

Таким чином OLED-панель налічує понад 33 мільйонів пікселів. Телевізор отримав діагональ 88 дюймів.

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Як запевнив виробник, телевізор забезпечить "незрівнянний коефіцієнт контрастності" і справжній чорний колір для відображення картинки найвищої якості.

В компанії LG зауважили, що 8K-телевізори перебувають на початковій стадії розробки, однак планують, що цього року продажі таких пристроїв складуть близько 60 000 штук. А вже до 2022 року обсяг продажів зросте до 5 мільйонів телевізорів.

Скільки буде коштувати такий пристрій поки не повідомили.

"Перший 8K OLED TV від LG – це вершина технологічних досягнень і наступний еволюційний крок у технології відображення", – заявив президент LG Home Entertainment Company Брайан Квон.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно IFA 2018 - новинки виставки, фото, відео - всі новини IFA 2018 LG Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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