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      Єдиного кандидата від екс-регіоналів не буде, – експерт про розкол "Опоблоку"

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      Ахметов і Бойко розійшлися в різні сторони?
      Ахметов і Бойко розійшлися в різні сторони? / Фото з відкритих джерел

      Розкол в "Опоблоці" був очікуваним – після того, як Бойко і Льовочкін об’єдналися з Медведчуком. Це говорить про те, що єдиного кандидата в президенти на полі екс-регіоналів не буде.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"  Володимир Фесенко. 

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      Політична сім'я "Опоблоку", в якій давно були глибокі тріщини, і вже кілька разів була на межі розлучення, розкололася. Це очікуваний результат. Судячи з того, що процес об'єднання групи Льовочкіна, Бойка і Фірташа з Медведчуком прийняв інтенсивні масштаби, це стало останньою краплею для групи Ахметова. Відбулася відкрита публічна зрада, що стало формальним приводом для розлучення,
      – зазначив Фесенко.

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      Як зауважує експерт, єдиного кандидата від екс-регіоналів не буде. Бойко стане єдиним кандидатом від "Опозиційної платформи-За життя". Але на цьому електоральному фланзі є ще лідер партії "Наші" Мураєв, який, скоріше, теж балотуватиметься і відбиратиме голоси у Бойка.

      Сам процес об'єднання двох угруповань, – Медведчука з Льовочкіним і Фірташем збільшує шанси Бойка на вихід до другого туру. Але не гарантує цього. Є багато факторів – скільки в цій ніші буде кандидатів, як будуватиметься кампанія самого Бойка, а також Порошенка, Гриценка, Зеленського, який на другому місці за соцопитуваннями. Боротьба за вихід до другого туру сильно загострюється. Але навіть, якщо Бойко вийде до другого туру, то не переможе. Бойко програє будь-якому кандидату, який спиратиметься на постмайданний електорат,
      – переконаний Володимир Фесенко.

      За словами експерта, бренд "Опоблоку" тепер залишиться в команди Ахметова. Навряд чи вони його перейменують. З точки зору політтехнології – усталений рейтинговий бренд не викидають. Таким чином "Опоблок" зможе зберегти значну або більшу частину виборців цієї політсили.

      "Тепер "Опоблоку", щоб закріпити за собою рейтинги і політичну перспективу, доведеться думати над висуненням власного кандидата в президенти. Інакше перевага буде в їхніх конкурентів – групи Бойка і Льовочкіна. "Опоблоку" потрібен новий формальний лідер. Є партійний – Борис Колесніков. Але він не народний депутат", – говорить політолог.

      Нагадаємо, 20 листопада фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу двох народних депутатів України – Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Про це заявив співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул. Раніше співголова політичної партії "Опозиційний блок" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко і позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення "Опозиційною платформи-За життя". Напередодні кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя".

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Опозиційний блок Юрій Бойко Сергій Льовочкін Віктор Медведчук Рінат Ахметов Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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