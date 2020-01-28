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      "Єдинорос" Кучерявий визнав свою роль в анексії Криму, але суд закрив справу проти нього

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      Український суд був змушений відпустити колаборанта Кучерявого / radiosvoboda.org

      Український суд закрив справу проти члена російської владної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого, який у складі так званої "самооборони" брав участь захоплені Криму. Це навіть попри те, що Кучерявий повністю визнав власну провину.

      Справу довелося закрити через завершення термінів давності, повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на коментар прокуратури АР Крим.

      До слова: Їхав по український паспорт: на адмінмежі з Кримом затримали "єдинороса"

      Він повністю визнав свою провину. Втім його захист заявив клопотання про завершення термінів давності справи. У підсумку задовольнив клопотання адвоката,
      – пояснили у прокуратурі.

      Адвокат Кучерявого Ігор Мокін повідомив, що його підзахисний зараз перебуває у Херсоні, але чи збирається Кучерявий повертатися в анексований Крим йому невідомо. Втім зараз це зробити йому вже ніхто не перешкоджає.

      Що відомо про Ігоря Кучерявого?Ігор Кучерявий був активним прихильником окупації Криму Росією у 2014 році, за що згодом окупанти взяли його до партії "Єдина Росія".

      4 грудня його затримали на адміністративній межі з Кримом, коли він намагався її перетнути. Сам Кучерявий пояснив: їхав на материкову частину україни по український закордонний паспорт, бо з тим, який йому видали окупанти, нікуди не поїдеш.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
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