Єгипет не зумів перемогти Росію на Чемпіонаті світу
Збірна Єгипту забила лише один гол у ворота збірної Росії. Цього не вистачило навіть для нічиєю у матчі з країною-агресором. До цього росіяни забили тричі.
Збірна Єгипту свій гол забила з пенальті. Росіяни порушили правила проти Мухамеда Салаха. Спочатку суддя призначив штрафний удар, але згодом змінив своє рішення і вказав на 11-метровий удар. Гол з позначки забив Салах, перегравши воротаря.
Читайте також: Росія – Єгипет: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу
До цього росіяни забили тричі. автоголом відзначився Сатхі, а також росіяни Черишев та Дзюба.
Росія – Єгипет 3:1
Голи: Сатхі, 47 (авт), Черишев, 59, Дзюба, 62 – Салах, 73 (пен)
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі