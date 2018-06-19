Єгипет не зумів перемогти Росію на Чемпіонаті світу

Збірна Єгипту забила лише один гол у ворота збірної Росії. Цього не вистачило навіть для нічиєю у матчі з країною-агресором. До цього росіяни забили тричі.

Збірна Єгипту свій гол забила з пенальті. Росіяни порушили правила проти Мухамеда Салаха. Спочатку суддя призначив штрафний удар, але згодом змінив своє рішення і вказав на 11-метровий удар. Гол з позначки забив Салах, перегравши воротаря.

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До цього росіяни забили тричі. автоголом відзначився Сатхі, а також росіяни Черишев та Дзюба.

Росія – Єгипет 3:1

Голи: Сатхі, 47 (авт), Черишев, 59, Дзюба, 62 – Салах, 73 (пен)