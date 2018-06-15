Уругвай переміг Єгипет на Чемпіонаті світу завдяки єдиному голу захисника

Збірні Уругваю та Єгипту зіграли на Чемпіонаті світу. Випало їм грати на дещо дивному стадіоні, частина з трибун якого виступає за межі самого стадіону. А сама гра не відзначилася чималою кількість гольових нагод. Тож перемога була здобута завдяки єдиному голу незадовго до фінального свистка.

Головне питання. яке всіх хвилювало – чи зіграє Мохамед Салах. Однак Ектор Купер вирішив притримати свого зіркового гравця. Форвард "Ліверпуля", який в цей день відзначав 26-ліття, всю гру провів на лаві запасних.

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Команди розплочали доволі обережно. Єгиптяни, які не були фаворитами гри, відсиджувалися у захисті. Уругвайці ж підлаштовувалися до гри з насиченою обороною. Тож перший удар у площину воріт Ельшенаві відбувся аж на 8 хвилині гри. Пробивав Кавані. У відповідь за "фараонів" пробив Трезеге. Теж не надто вдало.

Єгиптяни мали чудову нагоду відзначитися всередині, коли отримали право на небезпечний штрафний. Але замість прямого удару по воротах, послідував навіс у штрафний майданчик. Попри боротьби, нічого загрозливого для воріт Муслери не було.

У відповідь міг відзначитися Суарес. Але не реалізував прекрасну нагоду, коли після подачі з кутового м'яч відскочив до форварда на дальній штанзі, якого ніхто не накрив. Однак удар лівою ногою пройшов повз рамку воріт. Згодом форвард "Барселони" пробивав по воротах Єгипту зі штрафного, але попав у стінку з гравців.

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Загалом переший тайм зустрічі пройшов без небезпечних моментів – Єгипет вичікував шанси на контратаках, які Угурвай не часто надавав, а самі "фараони" глибоко сиділи в атаці, тож пара форвардів Кавані – Суарес були з обмеженою кількістю нагод.

Хоча той же Суарес міг забити одразу після поновлення гри. Та після його удару з близької відстанні м'яч влучив у коліно Ельшенаві. Згодом воротар Єгипту вчасно вийде у ще одному моменті за участі Суареса, коли забере м'яч прямо з під ніг форварда.

Гра могла закінчитися без забитих голів, аж поки Хіменес не забив за хвилину до кінця основоного часу. Після подачі зі штрафного захисник пробив головою у боротьбі з двома суперниками.

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Уругвай – Єгипет 1:0

Гол: Хіменес, 89