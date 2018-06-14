12:53
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Єгипет – Уругвай: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

230 Читать новость на русском
Єгипет – Уругвай: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу 2018
Єгипет – Уругвай: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу 2018

Збірні Єгипту та Уругваю є одними з фаворитами групи A на вихід у плей-оф. Однак ці збірні зіграють між собою вже у першому матчі 15 червня.

Букмекери William Hill беззаперечну перевагу у цьому матчі віддають збірній Уругваю. Коефіцієнт на її перемогу – 1,57. У той час як перемога збірної Єгипту оцінюється лише в 6,50. Нічия між цими збірними отримала коефіцієнт 3,60.

Читайте також: Прогноз на Чемпіонат світу 2018: букмекери назвали фаворитів

Щодо точного рахунку матчу, то мінімальна перемога Уругваю 1:0 отримала коефіцієнт 4,60. Якщо рахунок буде 2:0 – 5,80. Обидві нічиї 0:0 та 1:1 мають однаковий показник – 7,00. Варто зазначити, що мінімальна перемога Єгипту 1:0 має однакове значення із розгромом у виконанні уругвайців – 11,00.

Те, що гол заб'є головна надія єгипетського футболу – Моххамед Салах, оцінено в 3,25. У збірній Уругваю більше шансів відзначитися у цьому матчі мають одразу чотири футболісти. Форварди Едісон Кавані та Луїс Суарес – з конфіцієнтом 2,00, Максіміліано Гомес – 2,37, Крістіан Стуані – 2,80

Дещо схожі показники і в PariMatch. Там теж вважають малоймовірною перемогу збірної Єгипту – 7,10, у той час як на Уругвай коефіцієнт 1,61. Нічия – 3,65.

Найбільша ймовірність, що у матчі буде 2-3 голи – тотал матчу з таким показником 2,03. "Тотал 0-1" – 2,60, а "тотал 4 і більше" – 4,90.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів

Мінімальна перемога Уругваю 1:0 має найменший коефіцієнт серед точних рахунків – 4,70. Перемога 2:0 отримала 6,00. Далі слідують нічиї 0:0 – 7,30 та 1:1 – 7,50. Мінімальна перемога Єгипту 1:0 має менше шансів (коефіцієнт 11,50), аніж три голи у їх ворота (11,00). 

У "Фавориті" теж перевагу віддали Уругваю – перемога оцінена в 1,59. У той час на Єгипет ставки приймаються з коефіцієнтом 7,25. Нічия – 3,75.

"Тотал більше 0,5" отримав коефіцієнт 1,08. Те, що голів у матчі не буде забито (тотал менше 0,5) – 6,75. Велика ймовірність, що глядачі побачать 2 і більше голів – "тотал більше 1,5" – 1,40, а "тотал більше 2,0" – 1,80. У той час як "тотал менше 2,0" – 2,10.

Читайте також: Чи будуть українці дивитися матчі Чемпіонату світу з футболу 2018: результати опитування

Ймовірність перемоги Уругваю 1:0 оцінена в 4,80, у той час як такий же рахунок на користь Єгипту – 11,75. Більше ймовірною є нічиї 0:0 – 6,75 чи 1:1 – 7,25, а також перемоги Уругрваю 2:0 – 5,50 чи 3:0 – 10,25.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 326
ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
сьогодні, 11:04 ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
407
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
сьогодні, 10:00 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 1757
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сьогодні, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 1846
Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай під час ЧС-2018
сьогодні, 09:28 Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай під час ЧС-2018
4878
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук