Єгипет – Уругвай: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

Збірні Єгипту та Уругваю є одними з фаворитами групи A на вихід у плей-оф. Однак ці збірні зіграють між собою вже у першому матчі 15 червня.

Букмекери William Hill беззаперечну перевагу у цьому матчі віддають збірній Уругваю. Коефіцієнт на її перемогу – 1,57. У той час як перемога збірної Єгипту оцінюється лише в 6,50. Нічия між цими збірними отримала коефіцієнт 3,60.

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Щодо точного рахунку матчу, то мінімальна перемога Уругваю 1:0 отримала коефіцієнт 4,60. Якщо рахунок буде 2:0 – 5,80. Обидві нічиї 0:0 та 1:1 мають однаковий показник – 7,00. Варто зазначити, що мінімальна перемога Єгипту 1:0 має однакове значення із розгромом у виконанні уругвайців – 11,00.

Те, що гол заб'є головна надія єгипетського футболу – Моххамед Салах, оцінено в 3,25. У збірній Уругваю більше шансів відзначитися у цьому матчі мають одразу чотири футболісти. Форварди Едісон Кавані та Луїс Суарес – з конфіцієнтом 2,00, Максіміліано Гомес – 2,37, Крістіан Стуані – 2,80

Дещо схожі показники і в PariMatch. Там теж вважають малоймовірною перемогу збірної Єгипту – 7,10, у той час як на Уругвай коефіцієнт 1,61. Нічия – 3,65.

Найбільша ймовірність, що у матчі буде 2-3 голи – тотал матчу з таким показником 2,03. "Тотал 0-1" – 2,60, а "тотал 4 і більше" – 4,90.

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Мінімальна перемога Уругваю 1:0 має найменший коефіцієнт серед точних рахунків – 4,70. Перемога 2:0 отримала 6,00. Далі слідують нічиї 0:0 – 7,30 та 1:1 – 7,50. Мінімальна перемога Єгипту 1:0 має менше шансів (коефіцієнт 11,50), аніж три голи у їх ворота (11,00).

У "Фавориті" теж перевагу віддали Уругваю – перемога оцінена в 1,59. У той час на Єгипет ставки приймаються з коефіцієнтом 7,25. Нічия – 3,75.

"Тотал більше 0,5" отримав коефіцієнт 1,08. Те, що голів у матчі не буде забито (тотал менше 0,5) – 6,75. Велика ймовірність, що глядачі побачать 2 і більше голів – "тотал більше 1,5" – 1,40, а "тотал більше 2,0" – 1,80. У той час як "тотал менше 2,0" – 2,10.

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Ймовірність перемоги Уругваю 1:0 оцінена в 4,80, у той час як такий же рахунок на користь Єгипту – 11,75. Більше ймовірною є нічиї 0:0 – 6,75 чи 1:1 – 7,25, а також перемоги Уругрваю 2:0 – 5,50 чи 3:0 – 10,25.