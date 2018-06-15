Єгипет – Уругвай: відео голу та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірні Єгипту та Уругваю зіграли матч на Чемпіонаті світу з футболу у Росії. Єдиний гол захисника Хосе Марії Хіменеса приніс перемогу Уругваю у матчі проти збірної Єгипту

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Відзначитися центральному захиснику вдалося за хвилину до кінця основного часу, коли він головою пробив після подачі зі штрафного.

Гол Хіменеса у ворота Єгипту на Чемпіонаті світу

89th minute goal... Gonna be hard to come back from that #EGYURU pic.twitter.com/uLenERAsmb — Chausy (@tonychau) 15 червня 2018 р.

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До цього був небезпечний удар Кавані, однак Ельшенаві грав у цьому матчі доволі надійно.

Небезпечний удар Кавані