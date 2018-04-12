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Єльченко назвав головну проблему Радбезу ООН

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Володимир Єльченко,
Володимир Єльченко, / ООН

Питання з правом вето, яким наділені постійні члени Радбезу ООН, робить його неефективним та нездатним сприяти встановленню миру у світі.

Таку думку висловив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що для світу необхідно передусім знайти рішення по проблемі з правом вето.

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Я є відвертим песимістом щодо реформи в Раді Безпеки, оскільки це тягнеться не один десяток років. Реально не буде жодної реформи, допоки не буде знайдене вирішення проблеми вето,
– сказав Єльченко.

За його словами, постійні члени Ради Безпеки ніколи не відмовляться від права вето добровільно. При цьому ті країни, які намагаються стати новими постійними членами Радбезу, не хочуть цього статусу без права вето.

Дипломат додав що було б правильно, якби та країна-постійний член РБ ООН, яка є стороною конфлікту, добровільно відмовлялася би від права вето в питаннях, у яких розглядається цей конфлікт.

Класичний приклад – це ситуація між Росією і Україною, але безумовно, Росія ніколи не відмовиться від права вето, насамперед, у цьому випадку,
– зазначив Єльченко.

Теги: Новини політики ООН
Джерело: 24 Канал
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