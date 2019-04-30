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      Єльченко попередив ООН про серйозну загрозу в окупованому Криму

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      Єльченко нагадав ООН про загрозу розташування ядерної зброї у Криму
      Єльченко нагадав ООН про загрозу розташування ядерної зброї у Криму / Фото з відкритих джерел

      Ігноруванням своїх ядерних зобов’язань Росія ставить під загрозу не лише європейську, але й світову безпеку. Особливо тривожним у цьому контексті є зберігання ядерної російської зброї в окупованому Криму.

      Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, виступаючи на підготовчому комітеті Оглядової конференції 2020 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, пише Укрінформ.

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      Він зазначив, що Росія розвиває інфраструктуру для розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, створюючи загрози Європейському континенту та світу.

      Грубе порушення Росією, ядерною державою і постійним членом Ради Безпеки ООН, узятих на себе міжнародних зобов’язань, включно з Будапештським меморандумом, підірвало всю безпекову систему ООН,
      – додав він.

      Постпред України в ООН згадав також і про ракетні суперечки між США та Росією. За його словами, вихід США з угоди був “виправданий” і став лише наслідком систематичного порушення Кремлем своїх зобов’язань.

      "В епоху загроз розповсюдження ядерної зброї, що зростають, а також спроб знайти гарантії безпеки для країн, які прагнуть мати засоби ядерного стримування, життєво необхідно, аби Будапештський меморандум виконувався", – заявив він.

      Чому розпочався ракетний конфлікт між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Він ередбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. 

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Єльченко додав, що головною метою багатосторонніх зусиль з заборони та нерозповсюдження ядерної зброї має бути універсальне поширення Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

      Він також нагадав про ухвалену "Кримську резолюцію" Генеральної асамблеї. У ній ООН висловлює “занепокоєння повідомленнями про подальшу дестабілізацію Криму через перекидання Росією збройних систем, включно з авіаносцями та ракетами, здатними нести ядерну зброю, озброєння та військових на територію України». Дипломати вимагають від Росії припинити цю діяльність.

      Як Росія посилила свої війська у регіоні Чорного моря?

      – Чорноморський флот отримав кілька нових бойових кораблів,
      – підводний флот поповнили шість підводних човнів з крилатими ракетами "Калібр",
      – створено додатковий окремий армійський корпус,
      – збільшено чисельність берегової охорони, розвідки, артилерійських частин,
      – посилено підрозділи протиповітряної оборони, інженерного і тилового забезпечення,
      – розпочнеться будівництво під Севастополем радіолокаційної станції системи попередження про ракетний напад.

      Єльченко наголосив, що Україна підтримує ініціативу заснування без’ядерних зон. Мова йде про території, у межах яких забороняється випробування, розміщення, зберігання, транзит ядерної зброї, проти яких заборонене її застосування. За його словами, вони особливо необхідні на Близькому Сході.

      З поширенням без’ядерних зон ми наблизимося до кінцевої мети – повного знищення ядерної зброї,
      – вважає Єльченко.

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      Теги: Новини України ООН Ядерна безпека Анексія Криму Новини Росії Новини політики
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