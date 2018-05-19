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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Чарльз та інші прибули на королівське весілля: фото

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Члени королівської сім'ї на весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Члени королівської сім'ї на весілля принца Гаррі і Меган Маркл / Фото з соцмереж

Найшанованіші члени королівської сім'ї – Єлизавета II та принц Філіп, принц Чарльз та герцогиня Камілла, Кейт Міддлтон з дітьми прибули останніми на весілля принца Гаррі та Меган Маркл 19 травня у Віндзорський замок.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Згідно з протоколом, найперші наслідники престолу та сама Її Величність прибули на весілля останніми. Королева Єлизавета II приміряла яскравий образ фіолотево-салатових відтінків з квітковим принтом. 


Королева Єлизавета II прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл


Королева Єлизавета II прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл


Королева Єлизавета II прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл


Королева Єлизавета II прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл


Принц Філіп прибув на весілля принца Гаррі і Меган Маркл

У свою чергу Кейт Міддлтон прибула у ніжній сукні кремового відтінку. Поряд її оточували троє дітей.


Кейт Міддлтон прибула на весілля з дітьми


Кейт Міддлтон прибула на весілля з дітьми


Принц Чарльз, Камілла і Кейт Міддлтон в каплиці Святого Георгія
 

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Герцог Уельський та герцогиня Корноулська теж прибули на весілля. Камілла Паркер Роуз обрала ніжно-рожеву сукню з екстравагантним головним убором, а принц Чарльз, який поведе до вінця Меган Маркл замість батька, одягнув класичний сірий костюм.


Принц Чарльз і Камілла прибули на весілля принца Гаррі і Меган Маркл


Принц Чарльз і Камілла прибули на весілля принца Гаррі і Меган Маркл

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На весілля Меган Маркл також, звісно, прибула і її матір Доріа Редлан. Жінка одягнула чарівний образ світлого салатового відтінку з білим квітковим принтом та чарівний берет. Образ матері нареченої доповнював елегантний клатч.


Доріа Редлан прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл


Доріа Редлан прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл

У той час, як члени королівської сім'ї прибули на весілля, принц Вільям підтримує нареченого принца Гаррі в ролі дружби у каплиці Святого Георгія. 

Теги: Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Зіркові весілля Королівське весілля Королівська сім'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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