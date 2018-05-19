Єлизавета II, Кейт Міддлтон, принц Чарльз та інші прибули на королівське весілля: фото

Найшанованіші члени королівської сім'ї – Єлизавета II та принц Філіп, принц Чарльз та герцогиня Камілла, Кейт Міддлтон з дітьми прибули останніми на весілля принца Гаррі та Меган Маркл 19 травня у Віндзорський замок.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Згідно з протоколом, найперші наслідники престолу та сама Її Величність прибули на весілля останніми. Королева Єлизавета II приміряла яскравий образ фіолотево-салатових відтінків з квітковим принтом.



Королева Єлизавета II прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл



Королева Єлизавета II прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл



Королева Єлизавета II прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл



Королева Єлизавета II прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл



Принц Філіп прибув на весілля принца Гаррі і Меган Маркл

The Queen and The Duke of Edinburgh arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/R5yOAe3gsb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

У свою чергу Кейт Міддлтон прибула у ніжній сукні кремового відтінку. Поряд її оточували троє дітей.



Кейт Міддлтон прибула на весілля з дітьми



Кейт Міддлтон прибула на весілля з дітьми



Принц Чарльз, Камілла і Кейт Міддлтон в каплиці Святого Георгія



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Герцог Уельський та герцогиня Корноулська теж прибули на весілля. Камілла Паркер Роуз обрала ніжно-рожеву сукню з екстравагантним головним убором, а принц Чарльз, який поведе до вінця Меган Маркл замість батька, одягнув класичний сірий костюм.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall are greeted by the Dean of Windsor as they arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/RhfgSTkq2R — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 мая 2018 г.



Принц Чарльз і Камілла прибули на весілля принца Гаррі і Меган Маркл



Принц Чарльз і Камілла прибули на весілля принца Гаррі і Меган Маркл

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На весілля Меган Маркл також, звісно, прибула і її матір Доріа Редлан. Жінка одягнула чарівний образ світлого салатового відтінку з білим квітковим принтом та чарівний берет. Образ матері нареченої доповнював елегантний клатч.



Доріа Редлан прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл



Доріа Редлан прибула на весілля принца Гаррі і Меган Маркл

У той час, як члени королівської сім'ї прибули на весілля, принц Вільям підтримує нареченого принца Гаррі в ролі дружби у каплиці Святого Георгія.