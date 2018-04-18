Єлизавета II оплакує смерть свого останнього собаки породи коргі

15 квітня у Віндзорському замку Великобританії королева Єлизавета II втратила свого останнього домашнього улюбленця – 14-річного собаку породи вельш-коргі.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Пес на кличку Віллоу на останніх роках свого життя страждав на онкологічне захворювання, через що було прийнято рішення приспати тварину, аби полегшити його страждання.

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Собака Віллоу був королівським псом в 14-му поколінні. Він був прямим нащадком коргі Сьюзан, подарованої королеві на 18-річчя. Наразі 91-річна Єлизавета II оплакує смерть свого вихованця.



Єлизавета II оплакує смерть останньої собаки породи коргі

Загалом, у Її Величності з 1945 року було більше 30 собак породи коргі. Ще за правління та життя батька Єлизавета II – короля Георга VI, рудошерсті милі собаки тішили всю сім’ю.



Єлизавета II з собаками в дитинстві