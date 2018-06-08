Єлизавета ІІ перенесла операцію з видалення катаракти
Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у травні успішно перенесла операцію з видалення катаракти в лікарні імені короля Едварда VII.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників Букінгемського палацу.
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Я можу підтвердити, що королева успішно перенесла коротку планову операцію з лікування катаракти минулого місяця,
– прокоментував представник Букінгемського палацу.
За повідомленнями джерел, після лікування 92 річна королева Єлизавета ІІ не відмінила відвідин офіційних заходів, хоч і носила темні окуляри на окремих прийомах.
Повідомляється, що Британській королеві провели операцію в приватній лікарні імені короля Едварда VII в центрі Лондона.
Нагадаємо, що 4 квітня в лікарні імені короля Едварда VII прооперували чоловіка Єлизавети ІІ герцога Единбурзького Філіпа.