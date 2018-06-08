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Єлизавета ІІ перенесла операцію з видалення катаракти

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Королева Британії перенесла операцію на очах
Королева Британії перенесла операцію на очах / ukrreporter.com.ua

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у травні успішно перенесла операцію з видалення катаракти в лікарні імені короля Едварда VII.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників Букінгемського палацу.

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Я можу підтвердити, що королева успішно перенесла коротку планову операцію з лікування катаракти минулого місяця,
– прокоментував представник Букінгемського палацу.

За повідомленнями джерел, після лікування 92 річна королева Єлизавета ІІ не відмінила відвідин офіційних заходів, хоч і носила темні окуляри на окремих прийомах.

Повідомляється, що Британській королеві провели операцію в приватній лікарні імені короля Едварда VII в центрі Лондона.

Нагадаємо, що 4 квітня в лікарні імені короля Едварда VII прооперували чоловіка Єлизавети ІІ герцога Единбурзького Філіпа.

Теги: LifeStyle Єлизавета II Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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