Єлизавета ІІ планує запросити Дональда Трампа в гості

Британська королева Єлизавета ІІ хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, найближчем часом вона хоче надіслати йому запрошення.

Джерела в британському уряді стверджують, що переговори з американською стороною про візит ведуться з кінця минулого року і найближчими днями буде зроблене формальне оголошення, повідомляє The Sunday Times.

Читайте також: Конгрес США позивається до Трампа

Візит швидше за все співпаде у часі з 75-ю річницею висадки військ у Нормандії, яка відбулася 6 червня 1944 року і планами Трампа взяти участь у заходах у Франції, присвячених звільненню країни.

Повідомляється, що минулого місяці королева мала рідкісну приватну вечерю з послом США Вуді Джонсоном, що також може свідчити про підготовку візиту.



Зустріч Дональда Трампа та королеви Єлизавети

14 липня 2018 року була перша зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа та королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Тоді не обійшлось без курйозного моменту. Під час обходу Трамп збентежив королеву різкою зупинкою. На відео видно, як Єлизавета щось розповідає і показує в напрямку гвардійців, глава Білого дому спершу йде попереду неї, а потім різко зупиняється, Єлизаветі від несподіванки доводиться "блукати" за спиною у Трампа.

Дивіться відео, як Дональд Трамп збентежив королеву Єлизавету ІІ під час спільного обходу: