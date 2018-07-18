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Єлизавета ІІ потролила Дональда Трампа: спостереження користувачів мережі

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Королева Єлизавета ІІ потролила Дональда Трампа
Королева Єлизавета ІІ потролила Дональда Трампа / Фото з вільних джерел

Британська королева Єлизавета ІІ з милою посмішкою зустрілась з подружжям Трампів. Однак користувачі мережі побачили в аксесуарах Її Величності тролення глави Білого дому.

У Вестмінстерському палаці 14 липня відбулась запланована зустріч королеви Єлизавети ІІ з Президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією. Подія не обійшлась без курйозів: глава Білого дому обернувся спиною до Її Величності, що неприпустимо в королівському етикеті. Окрім цього, Дональд Трамп різко зупинився перед монархом, від чого Єлизавета ІІ розгубилась. 

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Та і сама британська королева потролила очільника США. Її Величність в день приїзду Дональда Трампа вбрала брошку, подаровану екс-президентом Бараком Обамою в 2011 році. Прикрасу Єлизавета ІІ вбрала на зустріч з представниками релігії – архієпископом Кентерберійським Джастіном Уелбі і мусульманським священиком Ахмадом ат-Тайеб. 

 

На саму ж зустріч з подружжям Трампів монарх вбрала "траурну" брошку у вигляді пелюстки. Прикрасу одягла мати королеви на похорони свого чоловіка Георга IV. 

 

Користувачі мережі відзначили, що вибір брошок королеви був невипадковий. За словами уважних людей, таким чином Її Величність потролила Дональда Трампа. 

"Проти кого постійно виступає Трамп? Йдеться про країну Співдружності і одному з головних союзників Великобританії", – додали вони.

Теги: Дональд Трамп LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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