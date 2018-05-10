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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Єлизавета II приміряла домашній образ для улюблених кінних змагань: фото

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Єлизавета II на Royal Windsor Horse Show
Єлизавета II на Royal Windsor Horse Show / www.gettyimages.in

Королева Єлизавета II з дитинства обожнює коней і все, що з ними пов’язано. Вчора, 9 травня, ЇЇ Величність відвідала найбільші кінні змагання Royal Windsor Horse Show у дуже красивому та повсякденному образі, який зачарував присутніх.

Як відомо, королева не пропустила жодного шоу, починаючи з 1943 року, і цього року знову потішила шанувальників своєю присутністю на заході. На змагання, що проводяться на території Віндзорського замку, вона одягнула кардиган блакитного кольору, білу блузку і твідову спідницю. Свій образ Єлизавета доповнила традиційною сумочкою від Launer.

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92-річна королева також не забула про макіяж та прикраси, які вона щоразу одягає під час світських виходів.


Єлизавета II на Royal Windsor Horse Show

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Що цікаво, через кінні змагання принц Гаррі та Меган Маркл навіть підлаштували дату свого весілля, – все для того, щоб королева не пропустила важливої для неї події. Щороку Єлизавета II старалась прибувати на Royal Windsor Horse Show з чоловіком принцом Філіпом, однак наразі він видужує після операції із заміни тазостегнового суглоба.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мода Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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