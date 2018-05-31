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Єлизавета ІІ розмістила знімок з Меган Маркл у своєму кабінеті: фотофакт

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Єлизавета ІІ та Меган Маркл
Єлизавета ІІ та Меган Маркл / pagesix.com

Королева Єлизавета ІІ здивувала журналістів новим фото у своєму кабінеті, що в Букінгемському палаці. Монарх поставила спільний знімок принца Гаррі та Меган Маркл.

У Великобританії подейкують, що королева Єлизавета ІІ має неприязнь до новоспеченої невістки Меган Маркл. Про це свідчило і форма звернення до акторки, і навіть серйозний погляд на наречену під час весілля з принцом Гаррі. 

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Королева Єлизавета ІІ під час весілля принца Гаррі та Меган Маркл

Однак, всупереч усім чуткам, у королівській родині немає один до одного ворожнечі. Це продемонструвала Єлизавета ІІ, яка замінила портрет своєї доньки Анни з її чоловіком Тімоті Лоуренсом на спільне фото внука Гаррі з його обраницею – американкою Меган Маркл, повідомляє The Daily Mail. 

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Знімок помітили журналісти під час візиту політика Джорджа Брандіса у Букінгемському палаці. Єлизавета ІІ, за традицією, зустріла гостя в своєму кабінеті. Однак під час офіційної розмови журналісти, звернувши увагу на маленький столик в приміщенні, побачили зміну фото.

За інформацією західних ЗМІ, королева часто змінює місце розташування фотографій, однак залишає їх всі в кабінеті. Відтак появу нового знімку не беруться трактувати навіть палкі прихильники королівської родини. Варто зазначити, що це перше фото Меган Маркл у Букінгемському палаці. 


Перше фото Меган Маркл в Букінгемському палаці

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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