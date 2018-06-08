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Єлизавета ІІ у квітковій сукні провела офіційний прийом: чарівні фото

562 Читать новость на русском
Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Getty images

Королева Великобританії Єлизавета ІІ провела у Букінгемському палаці офіційний прийом. На захід монарх прибула в сукні з квітковим принтом, чим зачарувала прихильників королівської родини.

Як відомо, Єлизавета ІІ попри поважний вік продовжує активно виконувати свої обов'язки. Британська королева досить часто з'являється на офіційних заходах та, за традицією, щотижня спілкується з прем'єр-міністром країни. Не оминає увагою монарх і вручення нагород, які є невід'ємною частиною її занять. 

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Так, 7 червня у Букінгемському палаці королева зустрічала шотландського композиторка Тею Масгрейв. Відомій жінці Єлизавета ІІ вручила медаль за вклад у музичне мистецтво Великобританії. 

На зустріч з Теєю Масгрейв монарх вбрала чарівне плаття з яскравим квітковим принтом. До милої сукні з довгим рукавом Єлизавета ІІ підібрала чорні туфлі на невеличкому каблуку від її улюбленого бренду Chanel. 


Королева Єлизавета ІІ вручила нагороду шотландському композитору

Мабуть, це одна з улюблених суконь Єлизавети ІІ, оскільки 8 червня королева вдруге вбрала її на відкриття Галереї ювілейних королівських королів у Вестмінстерському абатстві. Поверх плаття з квітковим принтом монарх вбрала рожевий плащ та капелюх. За етикетом, королева не скидала верхній одяг, відтак тільки під час її походу до приміщення галереї виднілась сукня. 

Королева Єлизавета ІІ прийшла на захід у супроводі свого сина – принца Чарльза. 


Королева Єлизавета ІІ на відкритті галереї


Королева Єлизавета ІІ 


Єлизавета ІІ на офіційному заході

Теги: LifeStyle Єлизавета II Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 Канал
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