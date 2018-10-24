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      Єлизавета ІІ у мереживній сукні влаштувала офіційний прийом: промовисті фото

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      Королева Єлизавета ІІ
      Королева Єлизавета ІІ / Getty images

      Британська королева Єлизавета ІІ влаштувала офіційний прийом у Букінгемському палаці. На захід Її Величність прийшла у мереживній сукні, чим приголомшила всіх гостей.

      Поки принц Гаррі та Меган Маркл перебувають у міжнародному турне країнами Співдружності націй, королівська родина теж виконує свої обов'язки. Так, герцоги Кембриджські влаштували зустріч з юними переможцями премії Teen Hero Award. А от королева Єлизавета ІІ вирішила зробити урочистий прийом з нагоди візиту короля Нідерландів Віллема Олександра та його чарівної дружини королеви Максими.

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      До гостей Її Величність вийшла у білій сукні з мереживом. За етикетом, вбрання мало довгий рукав та скромний виріз. До сукні королева Єлизавета ІІ підібрала світле взуття на стійкому каблуку, рукавички та сумочку. Для урочистого прийому монарх вбрала одну зі своїх коштовних корон та брошки зі стрічкою. 


      Єлизавета ІІ на урочистому прийому 


      Королева Єлизавета ІІ

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      Варто зазначити, що Її Величність влаштувала бенкет з нагоди приїзду королівського подружжя. В урочистому заході взяли участь й інші члени британської монархії, зокрема, герцоги Кембриджські принц Вільям та Кейт Міддлтон, принц Чарльз з герцогинею Корнуольською Каміллою. Не оминули увагою бенкет і британські високопосадовці. На зустріч з королем та королевою Нідерландів прийшли прем'єр-міністр Тереза Мей та міністр закордонних справ Стефен Блок.


      Урочистий прийом у Букінгемському палаці


      Принц Вільям з Терезою Мей


      Стефен Блок супроводжував герцогиню Каміллу


      Принц Чарльз з королевою Максимою


      Кейт Міддлтон в прикрасах принцеси Діани


      Чарівна Кейт Міддлтон у Лондоні

      Всі фото – Getty Images

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Нідерланди Єлизавета II
      Джерело: 24 Канал
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