Єлизавета II відмовилася від необхідної операції через королівські обов'язки, – ЗМІ
92-річна британська королева Єлизавета II відмовляється від необхідної їй операції на колінах через небажання пропустити заплановані прийоми.
Про це повідомляє Radar Online з посиланням на слова інсайдера Букінгемського палацу.
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Зазначається, що 92-річна британська королева ледь піднімається зі стільця. Крім того, джерело пише, що час традиційного Квіткового шоу Челсі в Лондоні Єлизавета II нібито скаржилася друзям, що в неї болять коліна.
Але вона відмовляється робити операцію, тому що після їй доведеться довго відновлюватися. Вона неймовірно смілива,
– наголошує інсайдер.
Він додав, що королева також "не хоче створювати галас".
Єлизавета II / Getty Images
Джерело: 24 Канал
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