Єлизавета II відмовилася від необхідної операції через королівські обов'язки, – ЗМІ

92-річна британська королева Єлизавета II відмовляється від необхідної їй операції на колінах через небажання пропустити заплановані прийоми.

Про це повідомляє Radar Online з посиланням на слова інсайдера Букінгемського палацу.

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Зазначається, що 92-річна британська королева ледь піднімається зі стільця. Крім того, джерело пише, що час традиційного Квіткового шоу Челсі в Лондоні Єлизавета II нібито скаржилася друзям, що в неї болять коліна.

Але вона відмовляється робити операцію, тому що після їй доведеться довго відновлюватися. Вона неймовірно смілива,

– наголошує інсайдер.

Він додав, що королева також "не хоче створювати галас".



Єлизавета II / Getty Images