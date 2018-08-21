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Єлизавета II внесла Меган Маркл у заповіт: королівська сім'я обурена

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Єлизавета II з Меган Маркл та принцом Гаррі
Єлизавета II з Меган Маркл та принцом Гаррі / GettyImages

Королева Великобританії Єлизавета II вирішила залишити спадку дружині принца Гаррі, Меган Макрл.

Відомо, що спадок королеви оцінюється у 485 мільйонів доларів. Частина перейде принцу Чарльзу, а далі буде розділено між онуками та правнуками. Про це повідомляє видання New Idea.

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Тепер герцогиня Сассекська Меган Маркл також претендує на спадок королеви Великобританії. 

Королівський експерт Марлен Кеніг наголосила, що Єлизавета II має особисту волю стосовно заповіту.

Однак західні ЗМІ зазначають, що рішення внести Меган Маркл у заповіт обурило деяких членів королівської сім'ї. На їхню думку, Меган Маркл претендує на те, що належить їм. До прикладу, принц Чарльз вважає, що Єлизавета II ігнорує його дружину Каміллу і принца Ендрю.

єлизавета 2 і меган маркл
Єлизавета II і Меган Маркл

Нагадаємо, що після королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл точилось багато чуток щодо стосунків новоспеченої герцогині Сассекської і королеви. На весіллі фотографи зловили насторожливий погляд на Меган Маркл, який згодом психологи пояснювали як підготування до тривалого протистояння за вплив над своїм онуком принцом Гаррі.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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