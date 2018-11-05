Єлизавета II запросила маму Меган Маркл відсвяткувати Різдво разом

Мама герцогині Сассекської Меган Маркл, Доріа Редлан, яка планує переїжджати у Великобританію, відсвяткує Різдво у колі королівської сім'ї.

Єлизавета II запросила матір Меган Дорію Редлан відсвяткувати різдвяні свята з іншими членами королівської родини у Сандрингемському палаці в Норфолку. Про це повідомляє видання Radar.

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Зазначається, що британська королева зробила це, щоб продемонструвати свою довіру до американки. Що цікаво, цього Єлизавета ніколи не пропонувала батькам своєї іншої невістки Кейт Міддлтон: батьки герцогині Кембриджської не зупинялися з сім'єю на свята.

Однак королева знає, що у Великобританії у Меган немає нікого з родичів, тому їй потрібна підтримка.

Королева Єлизавета дуже усвідомлює всі проблеми, які має Меган з її батьком та сестрою, і їй шкода, що вона немає сім'ї та підтримки поблизу,

– йдеться у джерелі.



Принц Гаррі та мама Меган Доріа Редлан / GettyImages

Нагадаємо, що в переддень весілля Меган Маркл представила свою маму королеві Єлизаветі ІІ та принцу Філіпу. Перед весіллям герцогиня Сассекська провела ніч окремо від свого нареченого. У її номері готелю залишилась мама Доріа Редлан. Окрім цього, американка супроводжувала Меган Маркл перед церемонією вінчання. До вівтаря акторку повів батько принца Гаррі – принц Чарльз.