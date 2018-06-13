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Єнот-екстремал став героєм мережі: фото, які перехоплюють дух

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Єнот-екстремал
Єнот-екстремал

У Міннесоті, що в США, єнот вибрався на одну з найвищих будівель міста та підкорив мережі.

Про це пише The Guardian.

На хмарочос єнот видирався близько 20 годин. У мережі користувачі активно викладали фото тварини з хештегом #MPRraccoon.

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Спершу єнота помітили на даху неподалік від офісного блоку. Працівники зняли тварину та перенесли у безпечне місце. Проте сміливець вирішив натомість вилізти на ще вищу будівлю – башту UBS.

Департамент безпеки міста встановив «пастки» для єнота на даху, щоб його можна було безпечно повернути на землю.

 

Теги: Курйозні новини світ тварин LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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