Єнот-екстремал став героєм мережі: фото, які перехоплюють дух
У Міннесоті, що в США, єнот вибрався на одну з найвищих будівель міста та підкорив мережі.
Про це пише The Guardian.
На хмарочос єнот видирався близько 20 годин. У мережі користувачі активно викладали фото тварини з хештегом #MPRraccoon.
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Спершу єнота помітили на даху неподалік від офісного блоку. Працівники зняли тварину та перенесли у безпечне місце. Проте сміливець вирішив натомість вилізти на ще вищу будівлю – башту UBS.
Департамент безпеки міста встановив «пастки» для єнота на даху, щоб його можна було безпечно повернути на землю.
Джерело: 24 Канал
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