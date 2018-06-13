Єнот-екстремал став героєм мережі: фото, які перехоплюють дух

У Міннесоті, що в США, єнот вибрався на одну з найвищих будівель міста та підкорив мережі.

Про це пише The Guardian.

На хмарочос єнот видирався близько 20 годин. У мережі користувачі активно викладали фото тварини з хештегом #MPRraccoon.

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Спершу єнота помітили на даху неподалік від офісного блоку. Працівники зняли тварину та перенесли у безпечне місце. Проте сміливець вирішив натомість вилізти на ще вищу будівлю – башту UBS.

Департамент безпеки міста встановив «пастки» для єнота на даху, щоб його можна було безпечно повернути на землю.

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) 12 червня 2018 р.