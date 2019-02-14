Єпископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Україну: що відомо про його антиукраїнську діяльність

Єпископа Московського патріархату Гедеона (в миру – Юрія Харона) не пустили в Україну після повернення з-за кордону. Прикордонники затримали священика на паспортному контролі в аеропорту "Бориспіль", коли він прибув із Франкфурта.

В Німеччині він перебував транзитом. У нейтральній зоні Гедеон провів ніч і вже зранку вилетів назад, до США, звідки прибув в Україну.

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Прикордонники уточнюють: це не депортація.



Протокол Держприкордонслужби щодо Гедеона

Юрія Харона просто не припустили через кордон, бо він позбавлений українського громадянства, а його закордонний паспорт, по якому він виїжджав з країни, не дійсний.

Не пропустили, тому що у нас було відповідне доручення від одного із правоохоронних органів, де вказувалось, що даний громадянин позбавлений українського громадянства і відповідно всі його паспорти є недійсними,

– сказав речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Проте священик заявляє, що справжня причина – гоніння на церкву.

"Мене не пустили, мотивуючи тим, що громадянство скасовано, хоча 15 днів тому я вилітав, ніяких проблем не було, ніяких рішень судів, ні рішення президента. Це релігіозний, політичний тиск і свавілля", – сказав священик Юрій Харон.



Священика не впустили в Україну, бо він не має документів

Що відомо про єпископа Гедеона?В миру Юрій Харон народився в Одесі. У 1991 році перебрався жити до США. До Києва приїхав у кінці 90-х років. Тоді ж священик отримав місце в елітному столичному приході – Іллінській церкві на Подолі.



До Америки навідувався часто, останній раз їздив скаржитися конгресменам та сенаторам на гоніння, яких мовляв зазнає прокремлівська православна церква в Україні.



За даними LB.ua, Гедеон не міг автоматично отримати українське громадянство, оскільки ще в 1991 році емігрував з Росії до США.

Антиукраїнська діяльність Гедеона

Священик вже давно проводить антиукраїнську пропаганду.

Проводячи аналогію з Гремом Філліпсом, якого тут не хочуть бачити, така сама з ним позиція України. Він оскаржує заяву Верховної Ради щодо надання Томосу. А нещодавно почав розповідати, що в Україні притисняють православ'я, хоча він незаконно збудував величезний МАФ,

– розповів народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко.

МАФ – це нелегальна капличка, яку московські попи збудували біля фундаменту Десятинної церкви, на території національного музею історії Києва. Юрій Харон же був настоятелем каплиці.



Незаконна капличка біля Десятинної церкви

Щоб знести забудову, архітектори навіть організовували акції протесту і в знак протесту влаштували вогнище біля дверей незаконної будови. За що навіть потрапили під арешт, а капличка як стояла, так і стоїть, хоч історики й судяться з релігійною громадою.

Ми взяли на себе відповідальність виступити в інтересах громади, а не Мінкульт в інтересах збереження Софії Київської,

– заявила директорка Національного музею історії України Тетяна Сосновська.

У 2018 році з'ясувалося, що Гедеон ще й громадянин Росії. Про необхідність депортації заговорили ще тоді, але церковнослужителі цієї ж каплички чутки коментувати відмовляються. Свого намісника захищають.

У російських ЗМІ вже влаштували справжню істерику, мовляв Гедеона витурили за його релігійні погляди. Долучилися до цього галасу і проросійські медіа в Україні.