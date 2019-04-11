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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      #Єпитання: у мережі запустили флешмоб до дебатів Порошенка і Зеленського

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      Учасники флешмобу #Єпитання ставлять свої запитання Порошенку і Зеленському
      Учасники флешмобу #Єпитання ставлять свої запитання Порошенку і Зеленському / 24 канал

      У соціальних мережах запустили флешмоб із хештегом #Єпитання напередодні дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Учасники флешмобу можуть ставити питання обом кандидатам.

      Умови флешмобу пропонують учасникам записати питання на відео до 15 секунд і розмістити запис у Facebook, Instagram або Twitter із хештегом #Єпитання. Найцікавіші запитання можуть потрапити в ефір під час трансляції дебатів.

      Читайте також: На що надіявся штаб Зеленського, коли викликав Порошенка на дебати

      Ініціаторами флешмобу стали "Громадське телебачення", "Суспільне", "Українська правда" та громадський рух ЧЕСНО.

      Відеозапитання до кандидатів вже записав ветеран АТО, засновник Veterano Group Леонід Остальцев. Він запитав у Порошенка та Зеленського, коли українці обиратимуть депутатів за відкритими списками?

      Водночас представники українських медіа закликали Порошенка та Зеленського взяти участь у теледебатах 19 квітня у студії Національної суспільної телерадіокомпанії. Адже саме такі дебати за гроші державного бюджету передбачені законом про вибори президента.

      Шоу на "Олімпійському стадіоні" ми вітаємо як одну з можливих форм агітації кандидатами. Але воно не може замінити офіційних дебатів з чітко визначеними правилами їх проведення,
      – мовиться в заяві українських ЗМІ.

      Дебати між Порошенком і Зеленським: що відомо? Порошенко і Зеленський пройшли до другого туру виборів, що відбудеться 21 квітня. Коли стали відомі результати екзит-полів першого туру, Порошенко викликав Зеленського на дебати і той погодився. А згодом вже Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". Порошенко погодився, знявши відеоролик у відповідь.

      Наразі точно невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", і яку саме дату оберуть для цієї події. Але Порошенко каже, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, а ще планує прийти дебатувати на Суспільне 19 квітня. Але Зеленський планує 19 квітня йти на дебати на "Олімпійський".

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко Флешмоб ЗМІ
      Джерело: 24 канал
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