Єрмак запевняє, що Україна не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори
Україна під час зустрічі радників у нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для їхнього проведення на окупованому Донбасі. Водночас у парламенті дійсно зареєстрована така постанова.
Україна повідомила Росію, Німеччину та Францію про наявність такої постанови. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє 24 канал.
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За словами Єрмака, ніяких зобов’язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради про місцеві вибори не було.
І це неможливо, тому що ми не можемо втручатись в діяльність українського парламенту,
– наголосив Єрмак.
Він також уточнив, що тепер долю зареєстрованої депутатом від "Слуги народу" Олександром Качурою постанови вирішуватимуть у залі Верховної Ради.
Що цьому передувало
- Після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.
- У Кремлі вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.
Проблема з виборами на окупованому Донбасі: що треба знати
- Росія вимагає спершу провести вибори на Донбасі згідно з мінськими угодами, а контроль над кордоном окупанти повернуть Україні згодом.
- Україна ж має іншу позицію: спершу прибрати окупаційні війська, повернути кордон (тобто, гарантувати безпеку в регіоні), а вже потім проводити вибори. Адже якщо кордон контролюватиме Росія, вона буде, як і раніше, постачати бойовикам гроші, зброю тощо. Водночас це унеможливлює проведення демократичних і мирних виборів у регіоні.
- Відзначимо, що пункт 4 постанови Ради про призначення місцевих виборів у 2020 році зауважує, що в Донецьку і Луганську вибори провести неможливо, поки там війна і неконтрольований Україною кордон із Росією.
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