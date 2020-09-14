Україна під час зустрічі радників у нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для їхнього проведення на окупованому Донбасі. Водночас у парламенті дійсно зареєстрована така постанова.

Україна повідомила Росію, Німеччину та Францію про наявність такої постанови. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє 24 канал.

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За словами Єрмака, ніяких зобов’язань з української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради про місцеві вибори не було.

І це неможливо, тому що ми не можемо втручатись в діяльність українського парламенту,

– наголосив Єрмак.

Він також уточнив, що тепер долю зареєстрованої депутатом від "Слуги народу" Олександром Качурою постанови вирішуватимуть у залі Верховної Ради.

Що цьому передувало

Після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У Кремлі вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

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Росія вимагає спершу провести вибори на Донбасі згідно з мінськими угодами, а контроль над кордоном окупанти повернуть Україні згодом.

Україна ж має іншу позицію: спершу прибрати окупаційні війська, повернути кордон (тобто, гарантувати безпеку в регіоні), а вже потім проводити вибори. Адже якщо кордон контролюватиме Росія, вона буде, як і раніше, постачати бойовикам гроші, зброю тощо. Водночас це унеможливлює проведення демократичних і мирних виборів у регіоні.

Відзначимо, що пункт 4 постанови Ради про призначення місцевих виборів у 2020 році зауважує, що в Донецьку і Луганську вибори провести неможливо, поки там війна і неконтрольований Україною кордон із Росією.

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