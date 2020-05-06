Єрмак доручив головам ОДА шукати "амбіційних молодих людей для роботи на державу"

Органи державної влади в Україні потребують молодих та фахових працівників "із високими моральними цінностями". Шукати їх, як вважає голова Офісу Президента Андрій Єрмак, потрібно у регіонах, а не лише в столиці.

Під час наради за участі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та його заступників, а також голів обласних державних адміністрацій та нардепів обговорили питання про створення "регіонального кадрового резерву" для центральних органів влади. Про це повідомила пресслужба глави держави.

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Зокрема, Єрмак запропонував керівникам ОДА створити посади заступників які б займалися роботою з талановитою молоддю. Нові заступники мали б зайнятися "формуванням списку амбіційних молодих і професійних людей з областей для роботи на державу".

Зробити такий крок треба, щоб урівняти в перспективах доступу до кар'єри в центральних органах влади молодь зі столиці та молодь із периферії, де, безумовно, також є чимало талантів.

Сьогодні є декілька позицій – навіть в уряді, – які досі лишаються вакантними. Знайти професійну людину з високими моральними цінностями, яка готова присвятити себе роботі на державу – не так просто,

– наголосив Андрій Єрмак.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов додав, що пошук кадрового резерву почали ще два місяці тому. За цей час з областей надійшли списки з 300 потенційних кандидатів, але, на жаль, серед них лише декілька десятків людей відповідали вимогам. Тому роботу з пошуку кадрів слід посилити, як зауважив Єрмак.

У травні 2019 року, нагадаємо, команда Зеленського запустила проєкт Lift. Він мав сприяти новим людям приходити у політику та втілювати нові ідеї в управлінні державою, а також об'єднати кваліфікованих фахівців для позитивних змін і розвитку України.



За даними сайту проєкту Lift, за рік роботи отримано 6149 резюме. Скільки з людей, що їх надіслали, потрапили на роботу до органів влади – на жаль, інформації немає.