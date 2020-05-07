Єрмак хоче створити громадську раду щодо справи Чорновол: це викликало питання у правозахисників

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про створення громадської ради, яка буде розглядати резонансні справи. Мовиться, зокрема, і про справу екснардепки Тетяни Чорновол. Такі слова очільника ОПУ викликали зауваження у низки правозахисників і експертів з питань України.

Коротко про заяву Єрмака щодо справи Чорновол

На початку квітня Державне бюро розслідувань висунуло їй підозри, зокрема і про навмисне вбивство. Як зазначають у Бюро, Чорновол підозрюють в "умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

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Мовиться про підпал партійного офісу "Партії Регіонів" у Києві, який стався 18 лютого 2014 року. Раніше Чорновол публічно заявляла, що підпалила офіс "регіоналів".

Нещодавно Андрій Єрмак у розмові із експослом США в Україні Джоном Гербстом заявив про початок роботи громадської ради. Займатися та має розглядом справ, подібних до справи Тетяни Чорновол. Про це повідомляє "Голос Америки"

За словами Єрмака, громадська рада почне працювати за сприяння Офісу президента, і буде складатися "зі справжніх героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є совістю нашої нації".

"Всі такі справи, як щодо пані Чорновол, будуть, зокрема, виноситися на громадське обговорення цієї ради", – констатував він.

Водночас очільник ОПУ відзначив, що для команди президента Зеленського одним із пріоритетів була та залишається незалежність роботи правоохоронних органів.

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Що про створення такої ради кажуть експерти

Низка експертів, правозахисників, які працюють в Україні, озвучили запитання щодо безсторонності такої ради.

Так, Метью Шааф, голова представництва правозахисної організації Freedom House в Україні відзначив, що функцію "совісті нації", про яку згадував Єрмак, у багатьох демократичних країнах покладено на суд присяжних (jury of peers).

Зауважимо! Юридичний словник Nolo визначає jury of peers як "гарантоване конституційно право підсудних у кримінальних справах будити судимими рівними їм, а саме, безсторонньою групою громадян, з юрисдикції, де живе підсудний". Словник також відзначає, що поняття не означає, що "жінок мають судити виключно жінки" тощо.

Навіщо ж створювати дивну раду, щоб оцінювати справи, якщо логічніше, щоб "совість нації" представляло журі рівних? Єрмак каже, що Рада не буде втручатись у роботу судової системи... Складно побачити, як це спрацює,

– написав Шааф у твіттері.

That's the question. Why create a strange council to evaluate cases when it would make a lot more sense for the "conscience of the nation" to be represented by a jury of peers? Ermak says the council will not interfere in the justice system... hard to see how that will work. — Matthew Schaaf (@schfm) May 6, 2020

Директорка Amnesty Ukraine Оксанпа Покальчук також прокоментувала слова Єрмака. На її переконання, варто докласти зусилля для посилення чинних механізмів правосуддя.

"Це дуже популістично та навряд вирішує проблему повсюдної безкарності та проблеми з верховенством права в Україні", – каже експертка.

Oh



I mean, why not invest in strengthening the existing justice mechanisms? This is so populist and hardly solves the endemic impunity & rule of law issues in Ukraine. — Oksana Pokalchuk (@OPokalchuk) May 6, 2020

Водночас Балаш Ярабік, голова політичного, аналітичного та координаційного відділу дорадчої місії ЄС в Україні, зауважив, що журі рівних обирають за випадковим принципом серед мешканців, а не серед інших активістів. Відтак, він запитує, як у такому разі гарантуватиметься безсторонність.

As far as I know jury of peers are selected randomly from residents not by fellow activists. How impartiality will be ensured in this case? — Balazs Jarabik (@BalazsJarabik) May 6, 2020

Раніше свої застереження щодо заяви Єрмака висловила і сама Тетяна Чорновол. Вона, зокрема, висловила занепокоєння, що склад громадської ради буде сформовано вибірково.

Згадану керівником Офісу Президента "єрмацьку раду" зараз формує для брата саме Денис Єрмак. Єрмакам потрібен інструмент для маніпуляції громадською думкою. Їм потрібно нарізати відосики, в яких актори, які будуть грати авторитетів і совість нації, будуть називати потерпілих – злочинцями, а злочинців – потерпілими",

– заявляла колишня народна обраниця у фейсбуці.

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