Єрмак: ми готові говорити з українцями з Донбасу, на яких немає крові наших героїв

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова проводити переговори щодо завершення війни на Донбасі з громадянами держави-жителями окупованих територій, на яких немає "крові наших героїв і наших бійців". Таку заяву Єрмак зробив, вкотре коментуючи нещодавнє створення Консультативної ради в Мінську.

"Ми ніколи не вели перемовини ні з так званими "ЛНР", "ДНР", ні з терористами, ні з сепаратистами і ні будемо ніколи їх вести. Але хочу нагадати, що в мінських домовленостях присутні підписи представників "ЛНР" та "ДНР". У цих домовленостях є умови, за якими Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками територій", – заявив Єрмак 31 березня на брифінгу.

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Всі понад 5 років, які триває процес у Мінську, на цих переговорах присутні тільки представники "ЛНР" та "ДНР" і всі про це знають, додав він. Вони не є учасниками Тристоронньої контактної групи і "за нашої каденції ніколи ними не стануть", запевнив голова ОП.

Тому перед нами стало питання – як ми можемо сьогодні і з ким ми готові погоджувати питання з Мінська? Наша позиція є дуже принциповою: ми готові сьогодні говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які сьогодні не є учасниками ні війни на Донбасі, на яких немає крові наших героїв і наших бійців,

– сказав Єрмак.

Саме тому вирішили створити таку платформу, на якій громадяни України, які живуть сьогодні на непідконтрольній уряду території, зможуть говорити. За словами чиновника, таким чином планувалося припинити монополію на представництво окремих районів Донбасу представників "ЛНР" та "ДНР". І реалізацією цієї ідеї є саме Консультативна рада.

Так, ми підняли це питання, але сказали, що це питання буде остаточно вирішене після консультацій з нашими німецькими та французькими партнерами, а також – з ОБСЄ,

– запевнив голова ОП, додавши, що консультації тривають.

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Дивіться відео з брифінгу Єрмака:

Що відомо про Консультативну раду