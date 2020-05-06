Єрмак хоче залучити до переговорів по Донбасу людей з ОРДЛО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів "нормандської четвірки". Єрмак запропонував перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема залучити до роботи в ній представників ОРДЛО і переселенців.

Саме для прискорення мінського процесу Президент України підписав відповідний указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено, повідомили у пресслужбі ОПУ. Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

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Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року,

– мовиться у повідомленні Офісу Президента.

Єрмак зазначив, що "учасники ТКГ залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених мінськими домовленостями".

Водночас керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень,

– відзначили в ОПУ.

Також Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ 14 травня "узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони".

Єрмак також наголосив на необхідності повного та всеосяжного припинення вогню і негайного й повного доступу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово непідконтрольні території.

Зауважимо, що в березні Єрмак заявив про необхідність створення консультативної ради, як дорадчого органу, результати роботи якого можуть бути використані в ТКГ. До консультативної ради мали б увійти по 10 представників від України та ОРДЛО, а також по одному представнику від ОБСЄ, Росії, Франції і Німеччини. Така ідея Єрмака зазнала нещадної критики в Україні через побоювання, що до ради увійдуть представники окупаційних адміністрацій.