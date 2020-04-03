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      Єрмак тисне на "Слуг народу", щоб обрали його сторону в історії з плівками, – Лерос

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      Лерос: У Єрмака помутнім розум, і мені страшно за державу / колаж 24 каналу

      Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що зустрічі "малої фракції" голова Офісу Президента Андрій Єрмак півтори години "зомбував" його колег. За словами, депутата, Єрмак почав тиснути на "слуг народу" і звинувачувати його самого через публікацію плівок з братом голови ОПУ.

      Під час зустрічі з депутатами Єрмак звинувачував Лероса у тому, що він "людина Хорошковського", а згодом і в тому, що він буцімто покупець телеканалу "Інтер". Про це сам депутат заявив у своєму фейсбуці.

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      Словом, у людини зовсім помутнів розум, і мені страшно за державу. Єдину правду сказав Єрмак, що тепер я його особистий ворог, і він мені ніколи в житті цього не пробачить,
      – заявив Гео Лерос.

      Щодо тиску на його колег депутат наголосив, що не вважає, буцімто колектив може триматися на страху. З його слів, це ще раз демонструє зарозуміле ставлення до депутатів і неповагу до принципів демократії.

      "Я розумію, що він хоче мене показово посадити. Та щось мені підказує, що своїми діями він, як завжди, вирішує свої особисті проблеми за рахунок інших. Буцімто рейтинг президента – його власність", – підкреслив нардеп.

      Окремо він наголосив, що у народного депутата за визначенням не може і не повинно бути жодних конфліктів з головою Офісу Президента України. Для цього є дві причини:

      • посада Єрмака не передбачає участі в політичних рішеннях;
      • очільник ОПУ не має права виносити судження про політичні рішення щодо депутата у партії, а повинен займатися канцелярією.

      Скандал між Леросом і Єрмаком: коротко

      Вперше він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю.

      Затишшя тривало всього кілька днів, а тоді народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.

      Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.

      Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Слуга народу Президент України Верховна Рада Офіс Президента Корупція Андрій Єрмак Гео Лерос Скандал між Єрмаком і Леросом Новини України Новини політики
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