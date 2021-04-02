Представники партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка намагалися сфальсифікувати результати довиборів у Верховну Раду на одній з дільниць 87 округу в Івано-Франківській області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook політтехнолог Сергій Биков.

Як повідомили представники ОВК, члени окружної виборчої комісії від "ЄС" на ділянці №261030 змінили в протоколі реальну кількість голосів за кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченко, якого пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським – в документах було вказано 377 голосів за кандидата, а після перевірки їх виявилося лише 277.

Після встановлення фактів порушення підрахунку голосів вибори на дільниці було визнано недійсними.