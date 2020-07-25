Євросоюз стурбований підтриманням Верховною Радою законопроєкту про держзакупівлі. Зокрема їх насторожують обмеження доступу до публічних закупівель для продукції машинобудування.

У ЄС вважають, що це однозначно порушуватиме принцип недискримінації, закладений в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також у зобов'язаннях України в межах Світової організації торгівлі. Про це йдеться у відповіді представництво Євросоюзу у Києві на запит DW.

Більше про це Верховна Рада ухвалила за основу закон всупереч позиції ЄС: про що мовиться у документі

За їхніми словами, є інші способи, як підтримати вітчизняну промисловість, особливо в час пандемії COVID-19, не порушуючи засад вільної конкуренції у відносинах з країнами ЄС та іншими членами СОТ.

Окрім цього, підвищення прозорості ЄС називає "одним з головних досягнень постмайданних урядів", адже українці стали більше отримувати за свої гроші, і це надало додаткові можливості для бізнесу.

Що хоче змінити Верховна Рада