речник Єврокомісії Крістіан Віганд наголосив, що ЄС прагне, аби Росія заплатила за збитки, завдані Україні. Вивчають різні способи використання російських заморожених активів.

До речі ЄС розглядає план "порятунку" іноземних компаній з Росії

Тому й вивчає способи використання російських заморожених і знерухомлених активів для цієї мети.

Країни-члени ЄС шукають способи використання деяких активів для сприяння майбутній відбудові України. Один з варіантів, який обговорюється – інвестувати активи Центрального банку РФ для України.