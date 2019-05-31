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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ЄС, Донбас та відмінності з Порошенком: як минула зустріч Зеленського із іноземними міністрами

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      Зеленський зустрівся із главами МЗС Польщі та Швеції
      Зеленський зустрівся із главами МЗС Польщі та Швеції / Адміністрація Президента

      Володимир Зеленський зустрівся із міністрами закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом і Польщі Яцеком Чапутовичем. Глава держави наголосив, що сподівається на продовження санкцій проти Росії.

      Президент також подякував за підтримку України у питанні звільнення українських полонених, повідомляє прес-служба АП.

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      Водночас Зеленський запевнив іноземних партнерів, що Україна продовжить рух у напрямку поглиблення інтеграції з Європейським союзом і НАТО.

      Дякую за підтримку санкційної політики проти Росії та сподіваюся на її продовження – поки українські території не будуть повернуті повністю,
      – сказав він.

      Він зазначив, що Україна, крім повернення територій, має вибороти перемогу у боротьбі з корупцією, бідністю та економічною стагнацією. Зі свого боку, іноземні міністри підтвердили послідовну підтримку України.

      Вальстрьом: більше конкретики щодо Донбасу

      Після зустрічі із Зеленським глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом додала, що пропозиції президента щодо досягнення миру на Донбасі мають бути більш конкретизованими, пише "Уніан".

      Це займає важливе місце на порядку денному, але куди це приведе, ще доведеться з'ясувати. Я думаю, що вони мають отримати шанс представити конкретні пропозиції,
      – додала вона.

      Вальстрьом підтвердила, що "адміністрація Зеленського зацікавлена у мирному процесі, оскільки на сході України триває війна". Зокрема, мова йде про прогрес у мінському процесі.

      Що таке нормандський формат та мінський процес?Нормандський формат – це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія, щодо припинення війни на Сході України.

      Мінський процес – це комплекс заходів з виконання мінських домовленостей, яких досягли саме під час переговорів у нормандському форматі. Наріжним пунктом домовленостей є повне припинення вогню на Донбасі, але цього пункту проросійські бойовики не дотримуються.

      Чапутович: поведінка Порошенка і Зеленського – різна

      Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович зазначив, що це його четвертий візит в Україну за останні шість місяців.

      Отже, я двічі зустрівся з президентом Порошенком і двічі – з президентом Зеленським, і звичайно, вони відрізняються, якщо це стосується поведінки, вони відрізняються фізично, але я думаю, що політика залишається аналогічною – це проєвропейська політика,
      – наголосив він.

      Польський міністр також додав, що напрям закордонної політики України залишатиметься тим самим – проєвропейським і прозахідним.


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      Теги: Новини України Санкції Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко Президент України Новини Польщі Швеція Євросоюз
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