ЄС хоче ввести санкції проти Польщі через скандальну судову реформу

Європейські міністри сьогодні, 26 червня, збираються запровадити санкції проти Польщі, причиною стала скандальна судова реформа. Брюссель і Варшава вже другий рік не можуть дійти згоди щодо цього питання.

Сьогодні, 26 червня, європейські міністри вирішать: запроваджувати санкції проти Польщі, чи ні. А приводом до такого кроку стала судова реформа у країні. Офіційний Брюссель вимагає зупинити її. Адже як зазначається, реформа позбавить польські суди незалежності.

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Європейські політики вважають, що ця реформа суперечить політиці ЄС.

Якщо реформу таки ухвалять, то це спричинить серйозні руйнування польської судової системи, – зазначив перший заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

А от у польському уряді вважають інакше. Мовляв, реформи законні. А Європейський Союз взагалі не повинен втручатися у внутрішні справи Польщі. У Варшаві зауваження щодо реформи судової системи проігнорували.

Польща потребує цієї реформи. Вона дасть змогу забезпечити чесну та дієздатну судову систему. Мене обрали президентом для того, щоб проводити мудрі і якісні реформи, і одна із них – це судова,

– запевнив президент Польщі Анджей Дуда.

Ще 2017 року з критикою на адресу реформування судів виступила польська опозиція. Там реформу назвали "чорною сторінкою в історії" та руйнуванням демократії в країні. Незадоволені й звичайні поляки. Тоді на протест вийшли тисячі людей.

Експерти запевняють: якщо польський уряд і надалі буде ігнорувати зауваження з боку ЄС, то санкції таки введуть. Одна із можливих заборон – Польща втратить право голосу у Раді Європи. Для того, щоб підтримати санкції необхідно 22 голоси із 27 можливих. Тож очікується, що "за" обмеження проти Польщі таки проголосують.