11:50
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

ЄС хоче ввести санкції проти Польщі через скандальну судову реформу

141 Читать новость на русском

Європейські міністри сьогодні, 26 червня, збираються запровадити санкції проти Польщі, причиною стала скандальна судова реформа. Брюссель і Варшава вже другий рік не можуть дійти згоди щодо цього питання.

Сьогодні, 26 червня, європейські міністри вирішать: запроваджувати санкції проти Польщі, чи ні. А приводом до такого кроку стала судова реформа у країні. Офіційний Брюссель вимагає зупинити її. Адже як зазначається, реформа позбавить польські суди незалежності.

Читайте також: В комітеті Європарламенту погодили запровадження санкцій проти Угорщини

Європейські політики вважають, що ця реформа суперечить політиці ЄС.

Якщо реформу таки ухвалять, то це спричинить серйозні руйнування польської судової системи, – зазначив перший заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

А от у польському уряді вважають інакше. Мовляв, реформи законні. А Європейський Союз взагалі не повинен втручатися у внутрішні справи Польщі. У Варшаві зауваження щодо реформи судової системи проігнорували.

Польща потребує цієї реформи. Вона дасть змогу забезпечити чесну та дієздатну судову систему. Мене обрали президентом для того, щоб проводити мудрі і якісні реформи, і одна із них – це судова,
– запевнив президент Польщі Анджей Дуда.

Ще 2017 року з критикою на адресу реформування судів виступила польська опозиція. Там реформу назвали "чорною сторінкою в історії" та руйнуванням демократії в країні. Незадоволені й звичайні поляки. Тоді на протест вийшли тисячі людей.

Експерти запевняють: якщо польський уряд і надалі буде ігнорувати зауваження з боку ЄС, то санкції таки введуть. Одна із можливих заборон – Польща втратить право голосу у Раді Європи. Для того, щоб підтримати санкції необхідно 22 голоси із 27 можливих. Тож очікується, що "за" обмеження проти Польщі таки проголосують.

Теги: Новини Польщі Новини політики Санкції Європарламент Європа Євросоюз
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 715
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 762
Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
25 червня, 23:00 Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
Іван Яковина 412
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 червня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1700
Перейменування областей: кому і як міняти документи
25 червня, 20:01 Перейменування областей: кому і як міняти документи
Яніна Ткачук 2217
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук