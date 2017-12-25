ЄС і ОБСЄ відмовились відправити у Крим на вибори президента РФ спостерігачів – росЗМІ

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ та моніторингова місія Євросоюзу не будуть відправляти спостерігачів у тимчасово окупований Крим на вибори президента Росії, які відбудуться в березні 2018 року.

Про це повідомляє російське видання "Известия".

Читайте також: Собчак оприлюднила передвиборчу програму: там є чимало про Україну

Усього за ходом президентських виборів в Росії будуть спостерігати 500 представників ОБСЄ. Проте до Криму представники цієї організації не поїдуть.

"Мандат БДІПЛ зі спостереження за виборами ґрунтується на консенсусі 57 держав-учасників організації. У випадку з Кримом немає єдиної думки. Тому БДІПЛ не може здійснювати спостереження в цьому регіоні", – наводить слова прес-секретаря організації Томаса Рімера газета.

Таку ж позицію підтвердили і в ЄС. За словами євродепутата Томаша Здеховскі, остаточні списки спостерігачів на виборах в Росії ще не сформовані, але вони "абсолютно точно" не будуть спрямовані у Крим.

Також, як зазначає видання, незважаючи на рішення Брюсселя та ОБСЄ, за волевиявленням кримчан 18 березня все ж будуть спостерігати десятки представників ЄС. Ідеться про депутатів національних парламентів. За словами співрозмовника видання в дипломатичних колах, в "групу міжнародних експертів" увійдуть парламентарі з Австрії, Італії, Франції, Чехії та з Кіпру.

Нагадаємо, 15 грудня Рада Федерації офіційно призначила вибори президента Росії на 18 березня 2018 року, тобто у день річниці анексії Криму.