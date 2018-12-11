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      ЄС має закрити порти для кораблів Росії через агресію на Азові, – євродепутат

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      У ЄС пропонують закрити порти для кораблів РФ через блокування навігації
      У ЄС пропонують закрити порти для кораблів РФ через блокування навігації / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз має відреагувати агресію Російської Федерації в Азовському морі. Зокрема, ЄС має посилити санкції проти Кремля та закрити свої порти для російських кораблів.

      Про це заявила депутат Європарламенту від Німеччини Ребекка Гармс, передає Укрінформ.

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      Вона наголосила, що країни ЄС мають ввести цілеспрямовані санкції проти Росії в разі подальшої військової ескалації на Азові та якщо вона на звільнить 24 українських військовослужбовців.

      Мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути розширений до Азовського моря. Ми закликаємо ЄС та його держави-члени закрити наші порти для заходу російських кораблів з Азовського моря на випадок, якщо Росія не відновить свободу навігації по Керченській протоці і в Азовському морі,
      – заявила Гармс.

      Депутатка надіється, що Європарламент проголосує за запропоновані заходи реагування на агресію РФ в Керченській протоці.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Новини України Євросоюз Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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