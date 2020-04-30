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      ЄС надав понад 100 мільйонів гривень підприємцям на Донбасі

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      ЄС пропонує нові гранти підприємцям Донбасу
      ЄС пропонує нові гранти підприємцям Донбасу / censor.net.ua / Ілюстративне фото

      У рамках програми FinancEast Європейський союз надав підприєцям з Донбасу 123,5 мільйонів гривень субсидій та компенсацій.

      Гроші було виділено упродовж перших 4 місяців роботи програми, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Представництво ЄС в Україні зазначило, що кошти надали для мікро-, малих та середніх підприємств на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

      Донецька та Луганська області як ніколи потребують допомоги та інвестицій для сталого економічного та соціального відновлення,
      – наголосив посол ЄС Матті Маасікас.

      FinancEast передбачає відшкодування до 50% вартості інвестиційних проєктів. Мовиться про придбання у лізинг або у кредит сільськогосподарської техніки, обладнання та транспорту, а також монтаж, будівництво та реконструкцію приміщень.

      Для реалізації програми ЄС виділив грант у розмірі 9,5 мільйонів євро. Вона стартувала 20 грудня 2019 року й триватиме до 2022 року, якщо усі кошти не будуть використані раніше. Частка інвестиційних проєктів із Луганської області складає 58%, Донецької – 42%.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Гроші Євросоюз Новини Луганська Новини Донецька Новини США
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