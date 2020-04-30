ЄС надав понад 100 мільйонів гривень підприємцям на Донбасі

У рамках програми FinancEast Європейський союз надав підприєцям з Донбасу 123,5 мільйонів гривень субсидій та компенсацій.

Гроші було виділено упродовж перших 4 місяців роботи програми, повідомляє "Радіо Свобода".

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Представництво ЄС в Україні зазначило, що кошти надали для мікро-, малих та середніх підприємств на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Донецька та Луганська області як ніколи потребують допомоги та інвестицій для сталого економічного та соціального відновлення,

– наголосив посол ЄС Матті Маасікас.

FinancEast передбачає відшкодування до 50% вартості інвестиційних проєктів. Мовиться про придбання у лізинг або у кредит сільськогосподарської техніки, обладнання та транспорту, а також монтаж, будівництво та реконструкцію приміщень.

Для реалізації програми ЄС виділив грант у розмірі 9,5 мільйонів євро. Вона стартувала 20 грудня 2019 року й триватиме до 2022 року, якщо усі кошти не будуть використані раніше. Частка інвестиційних проєктів із Луганської області складає 58%, Донецької – 42%.