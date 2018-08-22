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ЄС не відгукнеться на заклик глави МЗС Британії щодо посилення санкцій проти Росії, – The Times

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Джеремі Хант
Джеремі Хант / Фото з відкритих мереж

Заклик міністра закордонних справ Великобританії Джеремі Ханта до Європейського Союзу щодо солідарності зі Сполученими Штатами у питанні впровадження нових санкцій проти Росії залишиться без відповіді.

Про це пише The Times.

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Як 24 канал повідомляв раніше, глава британського МЗС виступив у Вашингтоні з різкою критикою уряду Німеччини за підтримку проекту "Північного потоку-2", який "суперечить інтересам Європи" та закликав ввести санкції проти РФ за застосування нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері.

Як пояснює автор статті Кетрін Філп, слова Ханта прозвучали за кілька місяців до того, як Великобританія повинна покинути ЄС, відмовившись від свого місця в Європейській раді – форумі, де ухвалюються рішення про санкції, і де країна часто втягує в число учасників угод "не надто охочих" її партнерів.

Нові санкції ЄС проти Росії потребують одностайної згоди всіх 28 країн-членів, чого неможливо було б досягти в нинішніх умовах, навіть якби Британія залишалася в складі Євросоюзу, зауважує журналіст.

Заклики Ханта про солідарність зі США перед обличчям російської агресії також будуть зустрінуті зі скептицизмом. (...) Багато хто в Європі розглядають США за Трампа як найбільшу загрозу західному альянсу, з подвійними стандартами лідера Америки щодо НАТО, "обіймами" з президентом Путіним і виходом із ключових міжнародних угод, таких як іранська ядерна угода та Паризька кліматична,
– зазначається у публікації.

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Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Очікується, що вже 22 серпня вступить у силу перший пакет санкцій США. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Теги: Новини політики Новини Росії Євросоюз Санкції Новини США Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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