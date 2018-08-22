ЄС не відгукнеться на заклик глави МЗС Британії щодо посилення санкцій проти Росії, – The Times

Заклик міністра закордонних справ Великобританії Джеремі Ханта до Європейського Союзу щодо солідарності зі Сполученими Штатами у питанні впровадження нових санкцій проти Росії залишиться без відповіді.

Про це пише The Times.

Читайте також: У США назвали вражаючу кількість санкцій, які діють проти Росії

Як 24 канал повідомляв раніше, глава британського МЗС виступив у Вашингтоні з різкою критикою уряду Німеччини за підтримку проекту "Північного потоку-2", який "суперечить інтересам Європи" та закликав ввести санкції проти РФ за застосування нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері.

Як пояснює автор статті Кетрін Філп, слова Ханта прозвучали за кілька місяців до того, як Великобританія повинна покинути ЄС, відмовившись від свого місця в Європейській раді – форумі, де ухвалюються рішення про санкції, і де країна часто втягує в число учасників угод "не надто охочих" її партнерів.

Нові санкції ЄС проти Росії потребують одностайної згоди всіх 28 країн-членів, чого неможливо було б досягти в нинішніх умовах, навіть якби Британія залишалася в складі Євросоюзу, зауважує журналіст.

Заклики Ханта про солідарність зі США перед обличчям російської агресії також будуть зустрінуті зі скептицизмом. (...) Багато хто в Європі розглядають США за Трампа як найбільшу загрозу західному альянсу, з подвійними стандартами лідера Америки щодо НАТО, "обіймами" з президентом Путіним і виходом із ключових міжнародних угод, таких як іранська ядерна угода та Паризька кліматична,

– зазначається у публікації.

Читайте також: Що відбуватиметься у Росії у разі запровадження нових санкцій з боку США

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Очікується, що вже 22 серпня вступить у силу перший пакет санкцій США. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.