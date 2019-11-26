ЄС не вимагає від України дозволити іноземцям купувати землю, – посол ЄС Маасікас
Євросоюз не ставить конкретних вимог перед Україною щодо ринку земель сільськогосподарського призначення. У ЄС не вимагають відкрити ринок для іноземців та пов’язаних з ними компаній.
Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю "Європейській правді" зазначив, що розуміє, що "земельне питання" чутливе для українців.
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Саме через це у ЄС не наполягають на тому, яким саме має бути ринок землі.
Посол зауважив, що закордонним інвесторам – в тому числі тим, хто вже обробляє землю в Україні, – хотілося б мати таку можливість.
Але повторюся: ми не сліпі і не глухі, ми розуміємо, які питання це викликає. І з боку ЄС такої вимоги немає, ми цього не регулюємо,
– наголосив дипломат.
За його словами, у Євросоюзі немає єдиного підходу до ринку сільськогосподарських земель, зокрема щодо дозволу на їхній продаж іноземцям.
Тому ЄС не передбачив вимог щодо земельної реформи в Угоді про асоціацію з Україною.
Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі: коротко
13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року.
У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:
– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
– не більше 8% землі в області;
– не більше за 0,5% землі у країні загалом.
Окрім того, у законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.
У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу
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