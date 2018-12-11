ЄС перерахував Україні перший транш величезної макрофінансової допомоги

Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

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Раніше 24 канал повідомляв, що Європейська комісія схвалила позитивне рішення про виділення державі першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 мільйонів євро. Відомо, що допомогу перерахують двома траншами по 500 мільйонів євро

Сьогодні ЄС виділяє 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні. ЄС продовжує свою активну діяльність в Україні і підтримку її народу,

– написав віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Today the EU disburses EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine . The EU continues its strong engagement in #Ukraine, and support for its people #EUUkraine pic.twitter.com/7DOwnkiJeJ — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 11, 2018

Крім того, допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року зросте до 3,3 мільярдів євро. Цікаво, що це найбільший обсяг коштів, виділений Європейським союзом країні, яка не є членом ЄС.

Раніше 24 канал писав, що міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, коли держава отримає 500 мільйонів євро, які їй виділив Євросоюз як макрофінансову допомогу, тобто позику.