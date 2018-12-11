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      ЄС перерахував Україні перший транш величезної макрофінансової допомоги

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      ЄС перерахував Україні перший транш величезної макрофінансової допомоги
      ЄС перерахував Україні перший транш величезної макрофінансової допомоги / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз перерахував Україні перший транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги.

      Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

      Читайте також: Транш ЄС: Україна та Євросоюз підписали угоду про макрофінансову допомогу

      Раніше 24 канал повідомляв, що Європейська комісія схвалила позитивне рішення про виділення державі першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу в обсязі 500 мільйонів євро. Відомо, що допомогу перерахують двома траншами по 500 мільйонів євро

      Сьогодні ЄС виділяє 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні. ЄС продовжує свою активну діяльність в Україні і підтримку її народу,
      – написав віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

      Крім того, допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року зросте до 3,3 мільярдів євро. Цікаво, що це найбільший обсяг коштів, виділений Європейським союзом країні, яка не є членом ЄС.

      Раніше 24 канал писав, що міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, коли держава отримає 500 мільйонів євро, які їй виділив Євросоюз як макрофінансову допомогу, тобто позику.

      Теги: Новини України Євросоюз Гроші Новини політики Єврокомісія Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 канал
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