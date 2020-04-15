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      ЄС підготував "дорожню карту" виходу з кризи коронавірусу: як відкриватимуть кордони

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      Як ЄС відкриватиме кордони / Getty Images

      Європейський союз підготував спільну "дорожню карту" виходу країн ЄС з кризи після коронавірусу і повернення європейських суспільств і економік до нормального функціонування і до стійкого зростання. ЄС планує спочатку відкрити внутрішні кордони, зовнішні – на другому етапі.

      "Дорожню карту" виходу з кризи представили глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

      Зверніть увагу Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні: які автомобільні пункти працюватимуть

      Європейський союз спочатку поступово відкриватиме внутрішні кордони між країнами Шенгенського простору. При цьому скасування контролю на внутрішніх кордонах має бути "скоординованим".

      Обмеження на кордонах скасують тоді, коли:

      • епідеміологічна обстановка в прикордонних районах буде досить схожою;
      • правила соціальної дистанції будуть широко і відповідально застосовуватися.

      Загалом в першу чергу скасують обмеження між районами з низьким показником захворюваності.

      У ЄС вважають, що при поступовому відкритті внутрішніх кордонів між країнами ЄС повинен віддаватися пріоритет транскордонним, сезонним працівникам, а також відновити безперешкодний рух товарів і ланцюжки поставок.

      Яка ситуація із зовнішніми кордонами

      Зовнішні кордони ЄС відкриють і відновлять на другому етапі з урахуванням поширення вірусу за межами ЄС і ризику повторного закриття.

      Що ще передбачає "дорожня карта" ЄС? У "дорожній карті" ЄС містяться загальні вимоги до діагностики і тестування населення, розробки і застосування вакцин і ліків, зокрема антимонопольні заходи, рекомендації щодо способів виходу з режиму соціальної ізоляції та карантину, відкриття кордонів, відновлення економічної діяльності.

      Станом на 15 квітня у світі зафіксовано понад 2 мільйони випадків коронавірусу. Найбільше постраждали США, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція. Жертвами хвороби стали 130 тисяч людей.

      ВООЗ попереджає, що послаблювати карантин поки ще рано.

      Попередню стратегію уряду України щодо виходу з карантину – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Здоров'я Коронавірус COVID-19 Євросоюз
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