ЄС підтримуватиме Україну на транзитних переговорах з Росією

Експертні переговори щодо транзиту російського газу через Україну відбудуться вже у середу, 20 листопада. Напередодні нового раунду перемовин представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що під час їх проведення європейська сторона підтримуватиме Україну у позиції про довготривалий транзитний контракт.

Єврокомісія під час перемовин підтримуватиме виключно довготривале рішення щодо транзиту газу через Україну, розповіла Анна-Кайса Ітконен. Про це повідомляє російське видання "ТАСС".

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Європейська комісія повністю підтримує Україну як стабільного і надійного транзитера. Ми докладемо усіх зусиль, щоб вона залишалася таким і після 2020 року,

– розповіла Єврокомісія.

Крім того, стало відомо, що технічні переговори між Україною, Росією і ЄС у середу, 20 листопада, відбудуться у форматі відеоконференції. Все для того, аби зекономити час – до завершення дії чинного контракту залишається трохи більше як місяць.

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Україна хоче укласти контракт на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Крім того, у пропонованому Росією договорі є умова – відмова України та РФ від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

При цьому Росія не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори щодо транзиту газу до Європи через Україну. Водночас триває активне будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", який постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком" – газопроводом з такою ж метою.

Тим часом російський "Газпром" офіційно відмовився постачати газ до України напряму доти, доки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. У "Нафтогазі" наголошують: Україна не збирається забути 22 мільярди доларів, які винна Росія.