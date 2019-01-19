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      ЄС потрібні санкції проти енергетичного сектору РФ, – лідер фінських євроскептиків

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      ЄС потрібні санкції проти енергетичного сектору РФ, – лідер фінських євроскептиків
      ЄС потрібні санкції проти енергетичного сектору РФ, – лідер фінських євроскептиків / yle.fi

      Усі фінські парламентські партії вважають, що антиросійські економічні санкції відміняти не можна.

      Про це свідчить опитування Yle.

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      До слова, в опитуванні взяли участь лідери всіх парламентських партій. Крім того, лідер євроскептичної партії "Справжні фіни" Юссі Халла-Ахо підтримує продовження санкцій, проте вважає за доцільне змістити їхній акцент "з продовольчих товарів на співпрацю в області енергетики".

      Причина такої позиції в тому, що Крим залишається окупованим, а мінські угоди не виконуються,
      – йдеться у матеріалі.

      Про що домовлялись у Мінську 2014 року?"Мінський протокол" або "Мінська тристороння угода", "Мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про тимчасове перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Варто додати, що значно більше невпевненості в думках щодо можливого втручання Росії в фінську політику. Сім партій з дев'яти змогли відповісти на питання, чи буде Росія впливати на результати парламентських виборів. Тож всі лідери вважають можливим вплив з боку іноземних держав.

      Тільки лідер "Справжніх" фінів Халла-Ахо заявив, що Росія не буде втручатися у вибори.

      Ступінь російського впливу і дій перебільшується, а російську карту щоразу дістають з колоди під час розбірок усередині Європейського Союзу,
      – сказав Халла-Ахо.

      Коаліційна партія та Шведська народна партія виступають за вступ до НАТО. "Синє майбутнє" підкреслює, що Фінляндії слід вступити в НАТО, якщо таке рішення прийме Швеція.

      Раніше 24 канал писав, що нових європейських санкцій проти Росії у зв’язку з кризою в Керченській протоці не буде. США можуть посилити санкції. Але очікувати на обмеження для Росії в банківській сфері немає підстав.

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики Анексія Криму Санкції Фінляндія Мінські домовленості Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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