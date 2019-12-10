ЄС продовжить санкції проти Росії: РФ повинна вийти з Донбасу

Євросоюз продовжить санкції проти Росії на пів року через агресію держави на Донбасі. У Європі не вважають, що у політиці Росії відбулися суттєві зміни.

Про продовження санкцій проти Росії заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Polskie Radio 24.

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"Ми не вважаємо, що відбулися суттєві зміни у політиці Росії, які б стали передумовою для того, щоб змінити нашу політику. Тому, гадаю, санкції будуть продовжені на наступні пів року", – сказав польський міністр.

Ми вважаємо, що Росія є стороною, яка вдалася до агресії, і Росія повинна вийти з Донбасу, реалізувати мінські домовленості. Ми підтримували і підтримуватимемо територіальну цілісність України в кордонах, визнаних міжнародним правом,

– наголосив Чапутович.

Передбачається, що згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року європейські лідери дадуть на саміті в Брюсселі у грудні. Напередодні в Італії заявили, що підтримають продовження санкцій ЄС проти Росії.

Що включають економічні санкції ЄС проти Росії: