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      ЄС продовжить санкції проти Росії: РФ повинна вийти з Донбасу

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      Євросоюзпродовжить санкції проти Росії ще на пів року у грудні / youtube.com

      Євросоюз продовжить санкції проти Росії на пів року через агресію держави на Донбасі. У Європі не вважають, що у політиці Росії відбулися суттєві зміни.

      Про продовження санкцій проти Росії заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Polskie Radio 24.

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      "Ми не вважаємо, що відбулися суттєві зміни у політиці Росії, які б стали передумовою для того, щоб змінити нашу політику. Тому, гадаю, санкції будуть продовжені на наступні пів року", – сказав польський міністр.

      Ми вважаємо, що Росія є стороною, яка вдалася до агресії, і Росія повинна вийти з Донбасу, реалізувати мінські домовленості. Ми підтримували і підтримуватимемо територіальну цілісність України в кордонах, визнаних міжнародним правом,
      – наголосив Чапутович.

      Передбачається, що згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року європейські лідери дадуть на саміті в Брюсселі у грудні. Напередодні в Італії заявили, що підтримають продовження санкцій ЄС проти Росії.

      Що включають економічні санкції ЄС проти Росії:

      • обмеження доступу на первинний і вторинний ринки капіталу ЄС для 5 російських держбанків та їхніх дочірніх структур, а також – для 3 великих російських енергетичних і 3 оборонних компаній;
      • заборона на торгівлю зброєю (імпорт та експорт);
      • заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб збройних сил;
      • обмеження доступу Росії до стратегічних технологій та послуг у галузі нафтовидобування.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Санкції Євросоюз Європа Новини Польщі Війна на Донбасі
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