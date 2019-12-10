ЄС продовжить санкції проти Росії: РФ повинна вийти з Донбасу
Євросоюз продовжить санкції проти Росії на пів року через агресію держави на Донбасі. У Європі не вважають, що у політиці Росії відбулися суттєві зміни.
Про продовження санкцій проти Росії заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє Polskie Radio 24.
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"Ми не вважаємо, що відбулися суттєві зміни у політиці Росії, які б стали передумовою для того, щоб змінити нашу політику. Тому, гадаю, санкції будуть продовжені на наступні пів року", – сказав польський міністр.
Ми вважаємо, що Росія є стороною, яка вдалася до агресії, і Росія повинна вийти з Донбасу, реалізувати мінські домовленості. Ми підтримували і підтримуватимемо територіальну цілісність України в кордонах, визнаних міжнародним правом,
– наголосив Чапутович.
Передбачається, що згоду на продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року європейські лідери дадуть на саміті в Брюсселі у грудні. Напередодні в Італії заявили, що підтримають продовження санкцій ЄС проти Росії.
Що включають економічні санкції ЄС проти Росії:
- обмеження доступу на первинний і вторинний ринки капіталу ЄС для 5 російських держбанків та їхніх дочірніх структур, а також – для 3 великих російських енергетичних і 3 оборонних компаній;
- заборона на торгівлю зброєю (імпорт та експорт);
- заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб збройних сил;
- обмеження доступу Росії до стратегічних технологій та послуг у галузі нафтовидобування.