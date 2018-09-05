ЄС прокоментував дії Росії в Азовському морі

В Європейському Союзі заявили про умисне перешкоджання проходженню суден до українських портів Азовського моря.

Про це інформував "Інтерфакс-Україна".

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"Останніми місяцями Росія навмисно перешкоджала та затримувала проходження суден, зокрема суден із держав-членів ЄС, які йшли транзитом через Керченську протоку з та до портів України в Азовському морі. Ми очікуємо, що РФ забезпечить безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі", – зазначається у відповіді Представництва ЄС в Україні.

Євросоюз повністю підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, не визнає та засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя.