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      ЄС розглядає можливість надання малому і середньому бізнесу України кредитних ліній

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      ЄС розглядає можливість надання допомоги малому і середньому бізнесу України / pravda.com.ua

      Євросоюз веде роботу з міжнародними фінансовими інституціями щодо надання малому та середньому бізнесу України кредитних ліній. Виділити планують 10 мільйонів гривень та 10 мільйонів євро.

      Про майбутню допомогу від ЄС повідомив глава Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас, пише Інтерфакс-Україна.

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      Ми працюємо над кредитними лініями, щоб надати 10 мільйонів у гривнях та ще 10 мільйонів в євро,
      – зазначив Маасікас.

      За його словами, триває співпраця з міжнародними фінансовими інституціями, зокрема Європейським інвестиційним банком. Глава представництва пообіцяв вже незабаром повідомити конкретні деталі.

      Крім того, посол розповів про допомогу, яку нещодавно Україні надала Єврокомісія.

      "Від початкових приблизно 80 мільйонів євро допомога зросла до 190 мільйонів євро, які ми змогли мобілізувати для України, працюючи над трьома головними напрямами", – пояснив Маасікас.

      На що спрямують допомогу:

      • на підтримку невідкладних потреб української системи охорони здоров'я;
      • на допомогу українському громадянському суспільству;
      • на відкриття кредитних ліній бізнесу.

      Маасікас  також наголосив, що ЄС дуже цінує допомогу, яку надає Україна, відправляючи своїх лікарів до Італії.

      Зверніть увагу! НБУ та уряд за ініціативи президента Зеленського напрацювали перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу.

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      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Гроші Євросоюз Бізнес Кредит Єврокомісія
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