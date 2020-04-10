ЄС розглядає можливість надання малому і середньому бізнесу України кредитних ліній

Євросоюз веде роботу з міжнародними фінансовими інституціями щодо надання малому та середньому бізнесу України кредитних ліній. Виділити планують 10 мільйонів гривень та 10 мільйонів євро.

Про майбутню допомогу від ЄС повідомив глава Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас, пише Інтерфакс-Україна.

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Ми працюємо над кредитними лініями, щоб надати 10 мільйонів у гривнях та ще 10 мільйонів в євро,

– зазначив Маасікас.

За його словами, триває співпраця з міжнародними фінансовими інституціями, зокрема Європейським інвестиційним банком. Глава представництва пообіцяв вже незабаром повідомити конкретні деталі.

Крім того, посол розповів про допомогу, яку нещодавно Україні надала Єврокомісія.

"Від початкових приблизно 80 мільйонів євро допомога зросла до 190 мільйонів євро, які ми змогли мобілізувати для України, працюючи над трьома головними напрямами", – пояснив Маасікас.

На що спрямують допомогу:

на підтримку невідкладних потреб української системи охорони здоров'я;

на допомогу українському громадянському суспільству;

на відкриття кредитних ліній бізнесу.

Маасікас також наголосив, що ЄС дуже цінує допомогу, яку надає Україна, відправляючи своїх лікарів до Італії.

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