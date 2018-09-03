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ЄС розкритикував план Терези Мей щодо Brexit

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ЄС проти плану прем’єра Британії щодо Brexit
ЄС проти плану прем’єра Британії щодо Brexit / 24 Канал

Європейський Союз виступає проти ключових пропозицій прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей щодо майбутньої торговельної угоди.

Про це заявив головний переговірник Європейського Союзу з питань Brexit Мішель Барньє, повідомляє ВВС.

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Протягом десятиліть у нас зросла власна екосистема. Не можна грати з нею, вибираючи шматочки,
– сказав він.

Барньє наголосив, що плани "загальної книги правил" щодо товарів, але не послуг – не в інтересах ЄС.

Напередодні британський прем'єр заявила, що не збирається іти на компроміс щодо своїх пропозицій. Барньє на це відповів, що плани Мей "стануть завершенням єдиного ринку та європейського проекту".

За словами головного переговірника, британці могли б залишитись на єдиному ринку, як Норвегія, яка також не є членом ЄС, але тоді їм доведеться взяти на себе всі відповідні правила та внесок у європейську солідарність.

"Якщо ми дозволимо британцям вибирати родзинки із наших правил, це матиме серйозні наслідки. Тоді будь-які інші треті країни могли б наполягати на тому, щоб ми пропонували їм ті самі пільги", – сказав він.

Барньє також зазначив, що переговори між Британією та ЄС можуть продовжити до середини листопада.

Нагадаємо, мультимільйонер Джуліан Данкертон дав мільйон фунтів стерлінгів (1,28 мільйона доларів) громадській організації People’s Vote, яка виступає за проведення другого референдуму про вихід Великої Британії зі складу ЄС.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Великобританія Євросоюз Brexit
Джерело: 24 Канал
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