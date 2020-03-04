ЄС скасував заборону на експорт української курятини

Євросоюз офіційно скасував заборону на ввезення української курятини. Заборону ввели у зв’язку зі спалахом пташиного грипу на Вінниччині.

Представник України при ЄС Микола Точинський у фейсбуці повідомив, що Європейська Комісія опублікувала рішення щодо зняття заборони на імпорт та транзит територією Євросоюзу продукції птахівництва з України.

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Наразі ЄС застосовуватиме до України принцип зонування у разі запровадження заборони на ввезення якоїсь продукції.

Пояснення. Наприклад, у разі спалаху пташиного грипу на Вінниччині ЄС заборонить ввезення курятини не з усієї території України, а лише з цього регіону.

Точинський запевнив, що на досягнутому зупинятися не будуть. Далі планують запровадити механізм раннього попередження в аграрному секторі.

Механізм сприятиме своєчасному попередженню та належній боротьбі зі захворюваннями тварин і рослин та запобіганню їх можливого негативного впливу на взаємовигідні торговельні відносини між Україною та ЄС,

– пояснив український представник при ЄС.

Зауважимо, що у 2019 році Україна експортувала в Євросоюз 134 262 тонн м'яса птиці. Цей показник на 8,6% більший, аніж у 2018 році. Таким чином Україна увійшла в трійку провідних експортерів м'яса птиці до ЄС.

Чому ЄС забороняв експорт птиці з України?23 січня Євросоюз тимчасово заборонив ввезення м'яса і термічно необроблених продуктів із птиці. Це рішення пов'язане з загибеллю птиці від грипу 18 січня на ПП "Хутір" у Вінницькій області.



У кінці січня на підприємствах ПП "Хутір" і ТОВ "Немирів-Поділля" виявили пташиний грип. Через захворювання знищили понад 100 000 курей.