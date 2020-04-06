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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      ЄС створить військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом: що відомо

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      ЄС створить військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом / tsn.ua

      Євросоюз вирішив заснувати військову оперативну групу для боротьби з COVID-19. Організація працюватиме в повній координації з НАТО.

      Про новий спосіб боротьби з коронавірусом та його наслідками заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, пише ТАСС.

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      Він зазначив, що в ЄС вирішили вивчити, як використовувати військову компетентність на новому рівні, щоб підтримати обмін інформацією і кращу практику серед країн-членів.

      Для цього ми можемо створити оперативну групу в рамках зовнішньополітичної служби ЄС під керівництвом військового персоналу,
      – заявив Боррель.

      За його словами, це зроблять в повній координації з НАТО. Однак про деталі функціонування оперативної групи Боррель не розповів.

      Зверніть увагу!  ЄС виділить Україні 80 мільйонів євро на боротьбу з епідемією коронавірусу.

      Коронавірус у Європі: головне

      • Серед європейських країн від недуги найбільше страждає Іспанія – понад 135 тисяч клінічно підтверджених заражень, Італія – понад 132 тисячі та Німеччина – понад 101 тисяча.
      • Економіка ЄС страждає від карантинних заходів, запроваджених майже у всіх країнах-членах блоку.
      • ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус.
      • Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

      Правила, яких необхідно дотримуватися
      Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 НАТО Євросоюз
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