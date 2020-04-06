ЄС створить військову оперативну групу для боротьби з коронавірусом: що відомо
Євросоюз вирішив заснувати військову оперативну групу для боротьби з COVID-19. Організація працюватиме в повній координації з НАТО.
Про новий спосіб боротьби з коронавірусом та його наслідками заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, пише ТАСС.
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Він зазначив, що в ЄС вирішили вивчити, як використовувати військову компетентність на новому рівні, щоб підтримати обмін інформацією і кращу практику серед країн-членів.
Для цього ми можемо створити оперативну групу в рамках зовнішньополітичної служби ЄС під керівництвом військового персоналу,
– заявив Боррель.
За його словами, це зроблять в повній координації з НАТО. Однак про деталі функціонування оперативної групи Боррель не розповів.
Зверніть увагу! ЄС виділить Україні 80 мільйонів євро на боротьбу з епідемією коронавірусу.
Коронавірус у Європі: головне
- Серед європейських країн від недуги найбільше страждає Іспанія – понад 135 тисяч клінічно підтверджених заражень, Італія – понад 132 тисячі та Німеччина – понад 101 тисяча.
- Економіка ЄС страждає від карантинних заходів, запроваджених майже у всіх країнах-членах блоку.
- ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус.
- Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.
Правила, яких необхідно дотримуватися / Інфографіка 24 каналу
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